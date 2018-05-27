Концерт над пропастью: шокирующее выступление музыкантов в Китае

В Китае шесть музыкантов устроили шокирующее представление над пропастью, играя на различных инструментах и одновременно выполняя трюки. Смотрите на видео, как проходило представление

В китайском Чжанцзяцзе на высоте около полутора тысяч метров прошел «небесный» концерт. За организацию мероприятия отвечала французская группа Houle Douce, которая решила совместить экстрим и музыку. «Сцену» с помощью канатов и сетки устроили между скалами горы Тяньмэнь. Ранее артисты Houle Douce выступали во Франции, Алжире и Кот-д'Ивуаре.