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Концерт над пропастью: шокирующее выступление музыкантов в Китае
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Концерт над пропастью: шокирующее выступление музыкантов в Китае 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В Китае шесть музыкантов устроили шокирующее представление над пропастью, играя на различных инструментах и одновременно выполняя трюки. Смотрите на видео, как проходило представление
В китайском Чжанцзяцзе на высоте около полутора тысяч метров прошел «небесный» концерт. За организацию мероприятия отвечала французская группа Houle Douce, которая решила совместить экстрим и музыку. «Сцену» с помощью канатов и сетки устроили между скалами горы Тяньмэнь. Ранее артисты Houle Douce выступали во Франции, Алжире и Кот-д'Ивуаре.
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