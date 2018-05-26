Композиторы Ставрополья впервые после многолетнего перерыва дали общий концерт

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. / ТАСС /. Фестиваль «Композиторы Ставрополья» впервые после многолетнего перерыва собрал на одной площадке композиторов региона. На общем концерте «Симфония весны» в субботу были представлены более 20 номеров, сообщил ТАСС руководитель краевого отделения Союза композиторов России Виктор Кипор.

"Концерт состоял из двух отделений, было представлено больше 20 номеров, это произведения разного жанра, были и хоровые и симфонические произведения. Концерт прошел успешно Радует, что люди заинтересованы музыкой, у зрителей большой интерес к культурным событиям", — сказал он.

Фестиваль проходит в регионе с 25 по 28 мая в рамках Всероссийского фестиваля Союза композиторов России. «Это первый наш фестиваль после долгого молчания. Региональное отделение Союза композиторов России возобновило свою работу совсем недавно, в 2018 году. В него входят композиторы, работающие не только в Ставрополе, но и в городах Кавказских Минеральных Вод», — отметил Кипор.