Ещё
Композиторы Ставрополья впервые после многолетнего перерыва дали общий концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Композиторы Ставрополья впервые после многолетнего перерыва дали общий концерт 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Фестиваль «Композиторы Ставрополья» впервые после многолетнего перерыва собрал на одной площадке композиторов региона. На общем концерте «Симфония весны» в субботу были представлены более 20 номеров, сообщил ТАСС руководитель краевого отделения Союза композиторов России Виктор Кипор.
"Концерт состоял из двух отделений, было представлено больше 20 номеров, это произведения разного жанра, были и хоровые и симфонические произведения. Концерт прошел успешно Радует, что люди заинтересованы музыкой, у зрителей большой интерес к культурным событиям", — сказал он.
Фестиваль проходит в регионе с 25 по 28 мая в рамках Всероссийского фестиваля Союза композиторов России. «Это первый наш фестиваль после долгого молчания. Региональное отделение Союза композиторов России возобновило свою работу совсем недавно, в 2018 году. В него входят композиторы, работающие не только в Ставрополе, но и в городах Кавказских Минеральных Вод», — отметил Кипор.
По словам руководителя краевого отделения Союза композиторов, некоторые произведения программы исполнялись ранее, но многие из них не были представлены широкому зрителю. Как сообщалось, Союз композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ и Российского музыкального союза впервые за последние 20 лет проводит масштабный фестиваль в 11 российских городах. Мероприятия фестиваля проходят с 14 мая до 27 июня.
ТАСС: последние новости
Музыку современных отечественных композиторов сыграют в Зале Чайковского Московская консерватория и фирма "Мелодия" выпустят антологию современной хоровой музыки Столетие со дня рождения Бернстайна отметят в Калининграде концертом его соотечественников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем был отец Александра Абдулова5
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение