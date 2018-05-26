Артисты сменили сцену на поле. В Москве стартовал фестиваль «Арт-футбол»

Накануне состоялось торжественное открытие фестиваля «Арт-футбол», в рамках которого пройдет VIII чемпионат мира среди артистов. А в субботу, 26 мая, свой первый матч на турнире сыграла сборная России. Корреспондент «ВМ» побывал на международном спортивном празднике.

Музыка

На церемонии открытия, которая прошла 25 мая, пальму первенства отдали песне. Сотни зрителей пришли поприветствовать артистов, которые приехали в Москву. Те в долгу не остались. Каждая из команд приготовила «визитную карточку» — своеобразный гимн, который задаст тон всему фестивалю. Артисты выложились на сцене на все 100 процентов. Жгли так, что потом долго не могли остановиться. Спускаясь, они отбивали «пять» зрителям, стоявшим близко к сцене. Людей из разных стран объединила безграничная любовь к хорошей музыке и красивому футболу.

Следующий матч наша команда сыграет 28 мая против артистов из Румынии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Приветствуем всех вас в Москве. Наши друзья снова с нами, и это здорово. Мы собрались здесь, чтобы порадовать всех, кто любит музыку и футбол, и то, как они сочетаются вместе. До начала чемпионата мира в России осталось меньше 20 дней, и каждый из них — на вес золота. Мы ждем сотни тысяч болельщиков со всего мира, а наши граждане покажут свое гостеприимство во всех городах-участниках турнира.

— Я горжусь тем, что каждый год участники фестиваля бросают концерты и съемки, приезжают в Москву. Вы привозите сюда тепло своих стран и увозите к себе домой наше русское гостеприимство. Надеюсь, что этот фестиваль станет лучшим за всю историю, а в следующем году — еще лучше.

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