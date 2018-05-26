Ещё
Первую осетинскую оперу «Коста» в новом прочтении представили во Владикавказе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Первую осетинскую оперу «Коста» в новом прочтении представили во Владикавказе 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Премьера оперы «Коста», посвященная основоположнику осетинской литературы, поэту Коста Хетагурову, прошла в новом прочтении во Владикавказе, передает корреспондент ТАСС. Впервые опера «Коста» с участием известных осетинских исполнителей прозвучала в 1960 году в Москве в рамках декады осетинского искусства и литературы.
"Для меня Коста Хетагуров — это кумир, человек, который желал счастья своему народу. Поэтому это очень большая ответственность исполнять главную роль в опере, тем более петь на родной земле, для родного народа после Юрия Бацазова (народный артист России, исполнявший ранее заглавную партию в опере — прим. ТАСС). Я мечтал об этой роли года четыре, не мог поверить, когда мне предложили ее", — рассказал ТАСС исполнитель заглавной партии, студент факультета музыкального театра ГИТИС Дзамболат Дулаев.
В 2017 году он выступил на V международном конкурсе молодых вокалистов памяти Павла Лисициана с арией Коста.
Премьера двухактной оперы композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Христофора Плиева «Коста» прошла на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Национального государственного театра оперы и балета. Первую национальную оперу представили в новом прочтении, между действиями звучали на осетинском языке стихотворения Хетагурова, впервые в нее были включены хореографические выступления.
В основе сюжетной линии оперного спектакля лежат реальные события из жизни Коста Хетагурова — возвращение из ссылки, любовь к Анне Цаликовой, а также мотивы его поэтического творчества.
Режиссер-постановщик оперы — народный артист Северной Осетии Анатолий Галаов. В спектакле заняты солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга, филиала Мариинского театра — Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии, артисты Дигорского государственного драматического театра. Дирижировал симфоническим оркестром Заурбек Гугкаев. Инициатором и музыкальным руководителем оперы является художественный руководитель Национального государственного театра оперы и балета Северной Осетии Лариса Гергиева.
ТАСС: последние новости
Эд Ширан получил главную награду на церемонии Billboard Music Awards Московская консерватория и фирма "Мелодия" выпустят антологию современной хоровой музыки Столетие со дня рождения Бернстайна отметят в Калининграде концертом его соотечественников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кем был отец Александра Абдулова8
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение