Первую осетинскую оперу «Коста» в новом прочтении представили во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. / ТАСС /. Премьера оперы «Коста», посвященная основоположнику осетинской литературы, поэту Коста Хетагурову , прошла в новом прочтении во Владикавказе, передает корреспондент ТАСС. Впервые опера «Коста» с участием известных осетинских исполнителей прозвучала в 1960 году в Москве в рамках декады осетинского искусства и литературы.

"Для меня Коста Хетагуров — это кумир, человек, который желал счастья своему народу. Поэтому это очень большая ответственность исполнять главную роль в опере, тем более петь на родной земле, для родного народа после Юрия Бацазова (народный артист России, исполнявший ранее заглавную партию в опере — прим. ТАСС). Я мечтал об этой роли года четыре, не мог поверить, когда мне предложили ее", — рассказал ТАСС исполнитель заглавной партии, студент факультета музыкального театра ГИТИС Дзамболат Дулаев.

В 2017 году он выступил на V международном конкурсе молодых вокалистов памяти Павла Лисициана с арией Коста.

Премьера двухактной оперы композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Христофора Плиева «Коста» прошла на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Национального государственного театра оперы и балета. Первую национальную оперу представили в новом прочтении, между действиями звучали на осетинском языке стихотворения Хетагурова, впервые в нее были включены хореографические выступления.

В основе сюжетной линии оперного спектакля лежат реальные события из жизни Коста Хетагурова — возвращение из ссылки, любовь к Анне Цаликовой, а также мотивы его поэтического творчества.