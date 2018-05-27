«Звери» не дают интервью». О концерте Романа Билык и его группы в Березниках

На фестивале «Химфест», развернувшемся на центральной площади Березников, главным долгожданным событием стало выступление группы «Звери». На концерте собрались не только местные, но и жители более дальних городов. Группа прибыла в город на большом комфортабельном автобусе, который въехал за ограждение вокруг сцены. Из него вышли мызыканты ­ все в черном. В руках —­ зачехленные гитары. Роман ничуть не отличался от других музыкантов — скромный на вид, в бейсболке, скрывавшей взъерошенный гребень волос, и немного ссутулившийся. Но когда он вышел на сцену и склонился над микрофоном, все изменилось. Это был уже не обычный человек, а музыкант, полный харизмы и актерской энергетики. В свойственной ему фирменной манере, закрыв глаза, он запел близко к микрофону «Для тебя».

Волна аплодисментов прокатилась по центральной площади города.

— Да он похож на Тима Роута, ­— шептались в толпе, — который из сериала Lie To Me.

Лишь закончив первую песню, Роман поздоровался с публикой. «Привет, Березники! Мы сегодня поиграем уже знакомые песни, которые вы знаете с детства. Но пообещайте, что послушаете наши новые песни из альбомов „Друзья по палате“ и „Вино и космос“.

Спели как старые добрые хиты, знакомые всем с детства, так и новые песни

Вот за это все любят Рому Зверя — его харизму и энергетику, которой наполняет сцену

Зрители активно обсуждали съемки Зверя в фильме Серебреникова „Лето“ и награждение его премией Каннского фестиваля.

— Рома крутой! — говорила друг другу парочка рыжеволосых молодых людей, похожих на хиппи. В руках они держали наготове блокноты и ручки-линеры. Вдруг подпишет! Одна из поклонниц пришла на концерт с игрушечным медведем в надежде подарить любимому музыканту.

Группа в Березниках впервые выступила

Соло-гитара — Герман „Албанец“ Осипов

На каждую из песен ­ — „Для тебя“ „Напитки покрепче“ „До скорой встречи“ ­— публика отзывалась овациями и танцевала. Не услышав вдруг после одной из новых песен аплодисменты, Роман пошутил „Тихо как в гробу“. И тут же раздались аплодисменты и крики. Дальше последовали „Танцуй“, „Напитки покрепче“… Завершили концерт „Звери“ песней „Районы, кварталы“. Под слова „Я ухожу, ухожу красиво“ солист и последовавшие за ним гитаристы, ударник и клавишник ушли со сцены.

Зрители — в восторге

Со зрителями Рома Зверь общался мало — был сосредоточен на музыке, но когда это случалось, поклонники были очень рады

Артисты не стали общаться с журналистами и зрителями. Но поклонники не желали уходить и окружили выход за сценой. Кто-то из них, чтобы разглядеть, что же происходит за высоким забором, карабкался на спину друг другу. Другие тянулись на цыпочках, а в руках держали селфи-палку, тоже пытаясь разглядеть, что же там за забором. Охранники просили отойти и даже придумали хитрый прием, сказав „Зверь ушел через другой ход“. Но публику было не обмануть. Тем не менее, дождаться артистов им не удалось. Автобус заехал на территорию за сценой и увез группу, минуя фанатов.

Дождаться артистов после — не удалось, но насладиться концертом — очень даже

Выглядели музыканты тоже эффектно

Ну и пели — отлично

Когда Рома Зверь на сцене — эмоции через край

Артист, влюблённый в музыку

Ну как же не снять и не сфотографировать любимых и легендарных артистов?

Когда музыка — в кайф

Очень жаль, но интервью группа не даёт

Последнее время музыканты группы ограничили общение и не дают интервью. Можно предположить, что это связано с интересом СМИ ксъемкам Романа Белык в фильме режиссера Кирилла Серебреникова „Лето“. Кроме того, Роман получил награду Каннского фестиваля за лучший саундтрек, написанный им к этой же киноленте. Фильм „Лето“, в котором Билык исполнил роль Майка Науменко , рассказывает о взаимоотношениях ленинградских рок-музыкантов 80-х годов Виктора Цоя и Майка Науменко. Кирилл Серебренников был арестован в августе прошлого года по обвинению в мошенничестве. Показанную в Каннах версию фильма режиссер смонтировал, находясь под домашним арестом.

— Да, мы не даем интервью, — подтвердила 59.ru директор группы „Звери“ Лера Агапова.