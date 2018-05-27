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Игорь Крутой подарил юной певице из Тольятти квартиру в Москве
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Игорь Крутой подарил юной певице из Тольятти квартиру в Москве 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Жительница Тольятти Диана Анкудинова выиграла шоу «Ты супер!» на НТВ. Юная певица набрала наибольшее число голосов от зрителей. К тому же видео ее выступлений собрали свыше 50 миллионов просмотров.
Благодаря победе Диана получила возможность записать сингл и снять к нему клип. К тому же организаторы конкурса пообещали юной певице помочь с поступлением в вокальный колледж в Москве. Особый подарок победительнице преподнес известный продюсер и композитор Игорь Крутой.
— Я бы хотел от себя прогарантировать, что тебе будет где жить, когда ты поступишь в колледж. От меня — квартира в Москве, — сказал Игорь Крутой Диане.
Кстати, композитор аккомпанировал в финальном выступлении певицы.
— Спасибо всем людям, которые организовали такой праздник в моей жизни. Я буду стараться идти вперед, — сказала певица. — Сейчас я собираюсь гастролировать по России. Меня приглашают на многие концерты. Июнь-июль уже расписаны. Проект дал мне очень много опыта в плане общения и в вокальной стезе. Меня научили петь правильно. Если бы не проект, я бы не была такой открытой и не могла бы сейчас так свободно разговаривать. И друзья, с которыми я здесь познакомилась, стали для меня семьей. У меня появилось много фанатов, но я обычный ребенок, который просто умеет петь!
Сейчас Диана Анкудинова обучалась вокалу в детской студии «Мелодия» детского Дома культуры в Тольятти. Для нее это уже второе участие в телевизионных шоу. Певица пробовала свои силы в шоу «Голос. Дети». Но тогда ее обошли соперники. А поклонники даже написали петицию с требованием вернуть девочку в конкурс.
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