Николай Любимов поделился в соцсетях своей любимой музыкой

На своей страничке во «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Николай Любимов выложил плейлист с музыкой.

«Международный экономический форум в Санкт-Петерберге завершил работу. Возвращаемся. Что может быть лучше дороги домой с любимой музыкой», — пишет глава региона.

Любимые треки губернатора:

Deep Purple — «Hush»;Moby — «The Last Of Goodbyes»;Myles Kennedy — «Turning Stones»;Breaking Benjamin — «The Dark of You»;Manic Street Preachers — «Liverpool Revisited»;Sofi Tukker — «The Dare»;Thirty Seconds To Mars — «Rescue Me».