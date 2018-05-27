Тольяттинка, выигравшая на телешоу «Ты супер!», получила в подарок квартиру от Игоря Крутого

Диана из Тольятти и ей всего 14 лет. Победа дает ей возможность записать свою песню и снять к ней видеоклип. Когда композитор Игорь Крутой узнал о мечте тольяттинки поступить в вокальный колледж в Москве, маэстро преподнес ей особый подарок — квартиру в столице.

"Я собираюсь гастролировать по России, — делится эмоциями от победы Диана. — Меня приглашают на многие концерты. На проекте меня научили петь правильно. Друзья, с которыми я здесь познакомилась, стали для меня семьей. Я обычный ребенок, который просто умеет петь!"