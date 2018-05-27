Послушал новый альбом Лолиты «Раневская» и не умер. Почему?

Почему?Заранее предвижу гневные комментарии к статье — «Серьезно? Лолита? Автор, убейся. Это совершенно не формат этого сайта». Зря.

В силу особенностей профессии и специализации на нашем сайте я ежедневно знакомлюсь с новыми технологиями, перебираю десятки песен и фильмов, чтобы рассказать только о самом интересном и значимом. Даже в русском рэпе приходится копаться.

Давайте по-честному. Я небольшой поклонник российской эстрады. Слушаю Наутилус, БИ-2, Сплин, Мумий и немного Меладзе. В топы поп-эстрады заглядываю редко. Грустно там. Но вот Лолита со своим новым альбом «Раневская» на удивление «зашла».

Жанр: Поп-музыка

Дата выхода: 18 мая 2018

Купить альбом в iTunes: 149 руб.

Новая студийная работа эксцентричной Лолиты Милявской выделяется из того, что мы слышали от нее ранее. Эксперименты с текстами, с вокалом, с аранжировкой. И эксперименты удачные.

Если изучить имена композиторов и поэтов, которые принимали участие в записи альбома, все становится на свои места. Например, автором эмоциональной «Раневской» стал Андрей Романоф, который поработал с группами «А-мега» и «Винтаж».

Среди других профессионалов ремесла выделю имена Андрея Мисина, работающего с Григорием Лепсом , и Михаила Гуцериева , который не раз становился лучшим автором «Песни года».

Неудивительно, что настроение у альбома разнообразное.

Провокационная «Правда в глаза», шутливая «Таксисты» или рок-н-рольно оптимистичная «На Титанике» — каждый найдёт «свою» композицию. Все достойно и звучит свежо.

Кстати, клип на песню «Раневская» уже набрал почти 2,5 миллиона просмотров. Привыкшая эпатировать публику Лолита неожиданно пристала в драматичном честном образе. Певица буквально раскрывает в видеоряде свою душу. Получилось искренне. Как и весь новый альбом.

«Раневская» — это качественная работа, новый уровень певицы и немного рок-н-ролла.

Альбом Лолита — «Раневская» уже можно купить за 149 руб в iTunes, либо послушать по подписке в Apple Music.