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Форум «Зодчество VRN» в Воронеже завершится концертом популярных музыкантов
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Форум «Зодчество VRN» в Воронеже завершится концертом популярных музыкантов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Форум «Зодчество VRN», который пройдет в Воронеже 1 июня, не только соберет профессионалов в сфере архитектуры на одной площадке, но и устроит праздник для горожан.
В день фестиваля рядом с Камерным театром развернутся маркеты, фудкорты, будут проходить городские активности и звучать современная музыка. А в 18.30 на уличной сцене на улице Карла Маркса выступят музыканты группы Dreams Shadow, исполняющий музыку в жанре Electro swing / Nu jazz. Группа была участником таких крупнейших фестивалей, как Дикая Мята, Усадьба Jazz, Cannes Lions, Джаз на пруду, Fresh Sound.
«Мы решили пригласить Dreams Shadow принять участие в форуме снова. Наши друзья помогут создать атмосферу церемонии закрытия и завершат форум своим концертом на уличной сцене на бульваре Карла Маркса», — рассказали организаторы.
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