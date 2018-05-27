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В Оренбурге открылся Международный театральный фестиваль «Гостиный двор»
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В Оренбурге открылся Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» 

ТАСС 9 минут назад
ОРЕНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Десятый Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» открылся в Оренбурге мюзиклом «Три мушкетера» Оренбургского областного театра музыкальной комедии.
"Мы постарались сделать так, чтобы репертуарная афиша реагировала на все вкусы. Например, Симферопольский театр уже приезжал к нам на наш первый фестиваль музыкальных театров три года назад", — рассказала журналистам директор Оренбургского областного театра музыкальной комедии Светлана Борисова.
Премьера мюзикла «Три мушкетера» прошла в Оренбурге в октябре, когда на нее приехали сразу три создателя спектакля — поэт и драматург Юрий Ряшенцев, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и композитор Максим Дунаевский. В Оренбурге мюзикл поставлен впервые, за его постановку взялся художественный руководитель Нижегородского камерного музыкального театра, заслуженный артист РФ Сергей Миндрин.
Театральный фестиваль посвящен искусству музыкальных театров. Предполагается, что количество участников составит свыше 300 человек, спектакли посетят более 2,5 тыс. зрителей. На фестиваль приедут Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым, Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии и Белорусский государственный академический музыкальный театр.
"Фестиваль интересен тем, что собирает жанровые театры, кукольники обсуждают свои проблемы, драматические свои. У нас нет фестивалей музыкальных театров", — сказал журналистам директор Белорусского государственного академического музыкального театра Александр Петрович.
Театр из Белоруссии приехал в Оренбург впервые, оренбургские зрители одни из первых увидят за пределами республики новый фолк-рок-мюзикл «Тристан и Изольда». Спектакль поставил Николай Андросов, который в Оренбурге уже ставил спектакль «Голубая камея». Фестиваль в Оренбурге завершится 30 мая.
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