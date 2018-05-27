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Элис Купер сравнил Москву с Парижем
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Элис Купер сравнил Москву с Парижем 

News.ru 19 минут назад
Фото: News.ru
Один из участников группы Hollywood Vampires Элис Купер заявил, что в России живут очень дружелюбные люди, с которыми не чувствуется конфронтации, а Москва напоминает ему Париж. Он отметил, что рад начинать тур с России, потому что в ней живут настоящие фанаты группы.
В состав группы Hollywood Vampires входят Элис Купер, Джонни Депп и Джо Перри. 28 мая на концерте они исполнят собственные песни, а также каверы на песни группы Led Zeppelin, The Who и других известных коллективов, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что в Москву приехал Джонни Депп и посетил столичный музей Маяковского.
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