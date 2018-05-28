Закрытие V Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори»

На закрытии выступит Макс Эмануэль Ценчич (контратенор), Московский камерный оркестр Musica Viva, дирижёром и солистом которого является Александр Рудин

Прозвучат произведения Николы Порпоры (1686-1768): арии из опер «Карл Лысый» (1738), «Филандр» (1747), «Ариадна на Наксосе» (1733), «Аэций» (1728) и др.

Состоится концерт в рамках мирового турне в поддержку диска «Nicola Porpora. Opera Arias».

Всемирно известный хорватско-австрийский контратенор Макс Эмануэль Ценчич несколько раз выступал в Москве, солируя в барочных операх в концертном исполнении. На фестиваль «Опера Априори» он приедет во второй раз и снова в рамках мирового турне в поддержку альбома. В июне 2016-го Макс закрывал фестиваль программой диска «Arie Napoletane» вместе с оркестром Musica Viva и Максимом Емельянычевым в Большом зале консерватории.

Диск «Nicola Porpora» с ариями из редко звучащих и никогда в наше время не ставившихся опер композитора неаполитанской школы Николы Порпоры вышел 3 марта 2018 года в день 250-й годовщины со дня смерти композитора (Decca). В московской программе прозвучат арии из неизвестных широкой публике опер Порпоры — «Филандр», «Аэций», «Карл Лысый», «Ариадна на Наксосе», «Триумф Камиллы», «Анжелика и Медор».

Специально для выступления с Ценчичем главный дирижёр и художественный руководитель Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин подобрал несколько инструментальных произведений Порпоры, включая его Концерт для виолончели с оркестром, в котором будет солировать.

Программа и билеты: https://goo.gl/YRxczr