Ещё
Закрытие V Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Закрытие V Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» 

Ревизор.ru 20 минут назад
Фото: Ревизор.ru
На закрытии выступит Макс Эмануэль Ценчич (контратенор), Московский камерный оркестр Musica Viva, дирижёром и солистом которого является Александр Рудин.
Прозвучат произведения Николы Порпоры (1686-1768): арии из опер «Карл Лысый» (1738), «Филандр» (1747), «Ариадна на Наксосе» (1733), «Аэций» (1728) и др.
Состоится концерт в рамках мирового турне в поддержку диска «Nicola Porpora. Opera Arias».
Всемирно известный хорватско-австрийский контратенор Макс Эмануэль Ценчич несколько раз выступал в Москве, солируя в барочных операх в концертном исполнении. На фестиваль «Опера Априори» он приедет во второй раз и снова в рамках мирового турне в поддержку альбома. В июне 2016-го Макс закрывал фестиваль программой диска «Arie Napoletane» вместе с оркестром Musica Viva и Максимом Емельянычевым в Большом зале консерватории.
Диск «Nicola Porpora» с ариями из редко звучащих и никогда в наше время не ставившихся опер композитора неаполитанской школы Николы Порпоры вышел 3 марта 2018 года в день 250-й годовщины со дня смерти композитора (Decca). В московской программе прозвучат арии из неизвестных широкой публике опер Порпоры — «Филандр», «Аэций», «Карл Лысый», «Ариадна на Наксосе», «Триумф Камиллы», «Анжелика и Медор».
Специально для выступления с Ценчичем главный дирижёр и художественный руководитель Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин подобрал несколько инструментальных произведений Порпоры, включая его Концерт для виолончели с оркестром, в котором будет солировать.
Программа и билеты: https://goo.gl/YRxczr
Ревизор.ru: последние новости
В Новокузнецке пройдет бардовский фестиваль Более 300 нижегородцев споют хором на площади Маркина Юбилей Юрия Буцко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона19
Кем был отец Александра Абдулова15
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Тест: вы еще помните песни «На-На»?10
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение