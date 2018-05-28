Певица Валерия: биография и личная жизнь

Валерия — популярная российская певица, народная артистка. При рождении имя — Алла Перфилова, в 1993 году поменяла имя на Валерия. Певица Валерия, ее личная и творческая биография, фото — тема нашей статьи.

Детство и юность

Алла Перфилова родилась в Саратовской области (дата рождения — 1968 год) в семье, где музыка имела большое значение — ее родители были преподавателями музыки. Отец был директором музыкальной школы, мать работала преподавателем музыки в этой же школе. Ее родители были удостоены звания заслуженных работников культуры.

Девочка с ранних лет проявляла склонность к музыке, искренне любила ее. Она росла любознательной, ответственной, всесторонне развитой: успевала в школе по всем предметам, ходила в музыкальную школу и танцевальный кружок, занималась спортом. Везде она проявляла большие способности, тщательность и высокую организованность. И такие качества дали свои плоды — и общеобразовательную, и музыкальную школу она закончила с золотыми медалями.

Несмотря на музыкальные успехи (девочка училась в классе фортепиано) ее больше привлекало пение. Семья поддерживала ее стремление, поэтому после школы она решила поступать на отделение истории искусств в МГУ

Гелена Великанова. Однако эти планы изменились, поскольку сразу после окончания школы Алла получила приглашение от ансамбля «Отражение» при Саратовской филармонии. По направлению от филармонии она поступила в музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Так певица Валерия начала свою творческую биографию. Среди наставников певицы был Иосиф Кобзон

Сольная карьера

Впервые Алла Перфилова появилась на экранах телевизоров а 1988 году в телепередаче «Шире круг», где она исполнила песню «Будь со мной». В эти годы на сцене царила Алла Пугачева , поэтому начинающая певица эстрадной сцены решила изменить имя. Так появилась певица Валерия и началась ее биография как сольной эстрадной певицы. Постепенно это имя заменило данное ей от рождения, и Валерией ее стала называть даже ее мать.

Когда девушка окончила музыкальный институт, ее карьера как сольной певицы стала стремительно развиваться. Так, в 1991 году она участвовала в конкурсе юных исполнителей и выиграла его, а уже через год приняла участие в международном музыкальном конкурсе в Братиславе, где также победила. В 1992 году она участвовала в фестивале «Юрмала», где была отмечена призом зрительских симпатий.

Дебютный альбом певица Валерия записала в 1992 после встречи с продюсером Александром Шульгиным . Альбом «The Taiga Symphony» был записан в Германии на тексты Ричарда Найлса и музыку Виталия Бондарчука. Работа была проделана огромная: запись велась не только в Германии, но и в Москве и Лондоне. В записи альбома принимали участие музыканты из групп «Pet Shop Boys» и «Pink Floyd», а также Московский государственный симфонический оркестр.

Также в это время Валерия записывала альбом русских романсов, который тоже оказался очень успешным. Клип «Цветы» получило международные и российские награды.

В 1993 году Валерия вышла замуж за своего продюсера Александра Шульгина. Ее муж руководил всеми аспектами ее карьеры: продумывал образ, составлял репертуар, организовывал записи альбомов и выступления. Карьера певицы стремительно развивалась, и в 1993 году она была удостоена звания «Человека года».

В этом же году началась запись ее следующего альбома. Пластинка «Анна» вышла в 1995 году и сазу же побила все рекорды продаж, а песни занимали первые строчки музыкальных хит-парадов.

Талант Валерии и ее великолепный голос были по достоинству оценены не только публикой, но и профессионалами. В 1996 году певица стала преподавать в Музыкальной академии им. Гнесиных. При этом она продолжала выпускать новые песни. В 1997 году вышел ее следующий альбом «Фамилия, часть 1», в том же году состоялся ее тур по России и ближнему зарубежью.

В 1999 году певица выпустила сборник своих хитов под названием «Самое лучшее», в который вошла также новая песня «Ты где-то там», ставшая хитом. В 2000 году вышла пластинка «Первый INTERNET альбом», и певица отправилась в большой гастрольный тур.

В 2001 году был выпущен альбом «Глаза цвета неба». В этом же года состоялись два ее сольных концерта в зале «Россия», которые прошли при полном аншлаге. Однако певица Валерия вскоре берет перерыв, ее творческая биография приостанавливается на полтора года из-за разрыва с мужем и продюсером Александром Шульгиным.

Эти полтора года певица провела в своем родном городе Аткарске, не зная, сможет ли она когда-нибудь вернуться на большую сцену.

Личная жизнь

Брак с Александром Шульгином оказался не только успешным, как их совместная профессиональная деятельность. Как рассказывала певица, ее муж оказался домашним тиром, и она терпела физическое насилие с его стороны. Причем дети Валерии от первого брака — Анна, Артемий и Арсений — были свидетелями рукоприкладства со стороны отчима по отношению к их матери.

Сам продюсер опровергал такие заявления певицы. После развода с ней он сделал предложение 25-летней участнице «Фабрики звезд» Юлии Михальчик , однако девушка внезапно ушла от него, так и не дождавшись свадьбы. По ее словам, у нее были расстроенные нервы из-за отношений с Шульгиным.

Новый виток в карьере

Полтора года певица прожила со своими детьми практически без средств к существованию в родительском доме. Однако ее карьера не закончилась. Ее ожидал повторный успех благодаря продюсеру Иосифу Пригожину , который обратился к ней в 2003 году и сделал ей предложение о совместной работе. В том же году был записан новый альбом «Страна любви». В качестве звукового продюсера выступил Виктор Дробыш . Как рассказывала сама певица, Иосиф Пригожин подарил ей второе дыхание. Она открыла новую страницу своей жизни, нашла вдохновение, и запись нового альбома проходила легко и в приятной атмосфере.

Новый альбом достиг небывалых успехов. Концертную деятельность певица возобновила с большого тура по России. В 2003 году она дала более двухсот концертов в России и Ближнем зарубежье.

В этом же году ее хит «Часики» принес ей музыкальную премию «Золотой граммофон». Годом позже она получила премии как лучшая исполнительница от каналов «Муз-ТВ» и «MTV Russia». Певица достигла головокружительного успеха, и уже в 2005 году получила звание заслуженной артистки России.

В 2006 году вышла ее следующая музыкальная пластинка под названием «Нежность моя», в поддержку которого она поехала в гастрольный тур, завершившийся грандиозным концертом в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. В том же году Валерия издала свою автобиографию «И жизнь, и слезы, и любовь».

В следующем году певица и ее продюсер заявили о том, что Валерия прекращает гастрольную деятельность по России и планирует расширяться на западный рынок, для чего вся семья перебралась в Лондон. В 2008 году вышел англоязычный альбом «Out of Control».

2009 год стало годом большого количества международных концертов. В следующем году вышел ее новый альбом «Во мне моя любовь», а в 2013 году — пластинка «По серпантину». Певица в этом же году получила высокое звание Народной артистки России. Через год она устроила большой концерт в лондонском зале « Альберт Холл ».

В 2016 году вышел ее семнадцатый студийный альбом «Океаны». Одной из самых успешных стала ее песня «Ты моя», которую она исполнила совместно со своей дочкой Анной Шульгиной . На песню «Тело хочет любви» был снят клип под руководством певицы Славы с участием танцора балета Иваном Васильевым . Провокационный образ Валерии вызвал много критики.

В 2017 году Валерия приняла участие в ток-шоу «Секрет на миллион», в котором приоткрыла многие завесы своей личной жизни и поделилась своими секреты. После альбома 2016 года новых пластинок у Валерии не выходило, однако она продолжает активную творческую деятельность, выпускает новые песни и клипы, а также организует концерты. Ее часто приглашают для участия в передачах на радиостанциях и крупнейших федеральных каналах, она принимает участие в жюри международного конкурса «Новая волна», входила в жюри конкурса молодых исполнителей «Секрет успеха».