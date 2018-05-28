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Радио «Протасы»: супруги из Прикамья дарят жителям хорошее настроение
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Радио «Протасы»: супруги из Прикамья дарят жителям хорошее настроение 

Мир24 1 час назад
«Зарядка для дачников», «Народный календарь», «Азбука семейного счастья» и, конечно, музыка и новости Пермского края. Но только позитивные. Радио «Протасы» уже два года объединяет не только всех жителей одноименного пермского села, но и любителей хороших вестей и мелодий по всему миру, информирует телеканал «МИР 24».
В своем доме радиостудию организовали супруги Елена Гельфанд и Марк Монастырев. Главная цель — дать людям заряд оптимизма и радости. Вещают каждый день с 07:00 до 23:00. Музыка звучит постоянно, но стиль меняется каждые полчаса — рок, джаз, диско, фолк, мелодии из фильмов, детские песни. Поймать частоту могут жители соседних сел в радиусе 30 километров.
Уже в первый год вещания супруги стали получать доходы за счет местной рекламы.
«У нас вся музыка оптимистичная. Мы выбираем такие мелодии, которые помогают людям жить, вдохновляют на хорошие дела и поддерживают в отличном настроении», — рассказала владелица радиостанции Елена Гельфанд.
Сначала радио «Протасы» вещало в УКВ-диапазоне, а теперь ему выделили FM-частоту. Хорошие новости уже можно услышать и в интернете, и в соцсетях.
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