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Вера Брежнева, Кети Топурия, Альбина Джанабаева и другие гости на премии RU.TV
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Вера Брежнева, Кети Топурия, Альбина Джанабаева и другие гости на премии RU.TV 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
В субботу, 26 мая, состоялась Ежегодная Русская музыкальная Премия телеканала RU.TV. Вера Брежнева, Кети Топурия, Альбина Джанабаева и другие гости на премии RU.TVПремия RU.TV 2018 вручалась в этом году восьмой раз. По результатам церемонии названы победители в 14 номинациях: «Лучший старт» — Элджей & Feduk с песней «Розовое вино»; «Лучший дуэт» — Максим Фадеев & Григорий Лепс с песней «Орлы или вороны»; «Лучшая группа» — группа «Руки Вверх»; «Лучшее концертное шоу» — Ани Лорак и ее шоу «DIVA»; «Видео на выезде» — певица Зара — «Мир вашему дому»; «Самое сексуальное видео» — SEREBRO с клипом «В космосе»; «Лучший саундтрек» — группа «Би-2» к фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение» — песня «Ля-ля тополя»; «Лучший хип-хоп проект» — Jah Khalib; «Лучший рок-проект» — группа «Ночные Снайперы»; «Лучшая песня» — BURITO «По волнам»; «Лучший видеоклип» — «Моя любовь» Макса Барских; «Лучшая певица» — Полина Гагарина; «Лучший певец» — Сергей Лазарев;
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