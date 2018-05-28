Вера Брежнева, Кети Топурия, Альбина Джанабаева и другие гости на премии RU.TV 

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Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров и другие звезды на новогоднем балу BOSCO-2017

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Данила Козловсикй и другие на премьере фильма "Тренер"