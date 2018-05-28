Шведские ученые выяснили, как музыка влияет на выбор пищи

Эксперимент показал, какая музыка вдохновляет на здоровую пищу, а какая — на фастфуд.

Среда, в которой происходят продажи, становится стратегическим инструментом, влияющим на продажи и бизнес, особенно в розничной торговле. Уже ни для кого не секрет то, как ароматы в магазинах заставляют покупателей активнее закупаться булочками в хлебном отделе или копченостями в бакалее. Но есть еще один инструмент воздействия на поведение покупателя — музыка, объем и мощность которой определенным образом влияет на людей.

Исследование, опубликованное в Журнале Академии Маркетинговых Наук, показывает, что окружающая музыка оказывает системное влияние на выбор потребителями здоровой или не очень пищи. Зависит это от сердечного ритма, который под воздействием музыки учащается или замедляется.

Более мягкая и спокойная музыка обладает успокаивающим эффектом, что делает нас более внимательными к тому, что мы заказываем в кафе или ресторане. Это обычно приводит к выбору более здоровой пищи — овощи, фрукты, злаки. Ритмичная и громкая музыка усиливает сердечные сокращения и повышает уровень стресса, вдохновляя посетителей ресторанов на заказ жирного чизбургера и картофеля фри.

— Рестораны и супермаркеты могут использовать окружающую музыку, чтобы влиять на поведение покупателей, — говорит Дипаян Бисвас, доктор философии, профессор маркетинга в Университете Южной Флориды.

Доктор Бисвас провел исследование в кафе в Стокгольме (Швеция), в котором проигрывались музыкальные композиции различных жанров на громкости в 50 и 70 децибел. Элементы меню были закодированы как здоровые (салаты/сэндвичи), нездоровые (жирная пища/пирожные) и нейтральные (кофе или чай).

Во время эксперимента исследователи обнаружили, что на 20 процентов больше посетителей ресторана заказали нездоровую пищу, когда в зале играла громкая фоновая музыка, по сравнению с теми, кто обедал в более спокойное время.

По итогам эксперимента при громкости в 55 децибел было продано 295 товаров в соотношении: здоровая пища — 32 процента блюд из меню, нездоровая пища — 42 процента блюд, нейтральная пища — 26 процентов блюд.

При громкости в 70 децибел продано 254 товара в соотношении: здоровая пища — 25 процентов, нездоровая — 52 процента, нейтральный — 23 процента.

Хотя в предыдущих исследованиях рассматривались различные аспекты воздействия атмосферы заведения на продажи продуктов питания, такие как освещение, запах и декор, это первое исследование, в котором конкретно рассматривается вопрос о том, как музыка влияет на выбор здоровой или не очень пищи.