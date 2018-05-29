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Кайли Миноуг в честь 50-летия полностью обнажилась, прикрыв соблазнительные формы гитарой
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Кайли Миноуг в честь 50-летия полностью обнажилась, прикрыв соблазнительные формы гитарой 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Кайли Миноуг поделилась с миром пикантным снимком.
28 мая Кайли Миноуг исполнилось 50 лет. В честь юбилея певица поделилась с поклонниками своим обнаженным фото. На кадре светловолосая артистка прикрывает наготу лишь гитарой.
Фолловеры в восторге от этого пикантного снимка звезды. В комментариях подписчики отмечают, что в свои 50 Кайли может дать фору многим молодым красоткам, а также расхваливают соблазнительные формы певицы. К слову, на этом сюрпризы от Кайли в честь своего юбилея не закончились. Через несколько часов после публикации фото певица представила новый клип Golden.
Напомним, Кайли начала свою карьеру в начале 80-х. За это время в жизни певицы были не только приятные моменты, но и трудности. Так, в 2005 году у Миноуг диагностировали рак груди. Певице удалили опухоль, а затем Кайли проходила курс химиотерапии. Через два года артистка вернулась на сцену.
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Фото:Instagram
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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