Певица Кайли Миноуг отметила 50-летний юбилей очередным «голым фото», но на этот без обнаженной попки

Знаменитая австралийская певица и актриса Кайли Миноуг, которой 28 мая исполнилось 50 лет, отмечает свой юбилей новыми фото. В начале мая австралийская поп-дива стала главной героиней нового номера журнала «Vogue Австралия».

Фото в журнале сопровождается подписью «Кайли танцует на кровати в мини-платье… Ее длинные светлые волосы россыпью ложатся на лицо, наполненное абсолютной детской радостью. С закрытыми глазами она блаженно улыбается. Она улыбается всегда. Она отмечает не только свой день рождения.

12 лет без рака. 30 лет в музыкальной индустрии». Сама певица в интервью признается, что она очень эмоциональна и чувствительна, но в то же время умеет противостоять трудностям, что и делает ее «человеком с очень противоречивым характером», который может свести с ума любого.

А сегодня, в день рождения, певица выложила в своем

Instagram

"голое фото", прикрывшись гитарой.

В комментарии к фотографии сказано: «Ну что ж, начинается новое десятилетие. Весьма признательна за все, что дала мне жизнь. 50… Поехали!»

Судя по фото, Миноуг в свои годы продолжает выглядеть прекрасно.

And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50… Let's go!

Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)

27 Май 2018 в 4:07 PDT Кайли охотно обнажается в кадре и никогда не стеснялась своего тела, некоторые части которого застрахованы на миллионы. К примеру, очень ценными оказались ягодицы — они застрахованы на пять миллионов долларов.

Задница Кайли несколько раз была признана самой лучшей и самой соблазнительной в мире. И ее владелица не дает свои поклонникам забывать об этом, регулярно демонстрируя поклонникам эту часть своего тела.

I wonder if Kylie Minogue came to watch the tennis in her home city of Melbourne she would dress like this? #ausopen pic.twitter.com/v6lnzttqf8

— Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) 22 января 2016 г.

Публикация от James Leigh (@mypessimisticeye)

28 Май 2018 в 4:57 PDT Kylie Minogue flashes her bum to remind us all that is quite excellent. http://t.co/bFMBFCqbIQ pic.twitter.com/hlCxG01X14

— Yahoo Celebrity UK (@YahooCelebUK) 29 июля 2014 г.

Кайли Миноуг родилась и выросла в Мельбурне. Первая известность пришла к Кайли в начале 1980-х годов, когда она училась в школе и снималась в австралийской телевизионной мыльной опере «Соседи». После переезда в Лондон в 1986 году первый сингл «I Should Be So Lucky» принес Миноуг мировую известность.

По всему миру продано более 80 миллионов записей Миноуг, которая была удостоена ордена Британской империи (2008) и ордена Искусств и литературы за вклад в обогащение французской культуры (2008). В ноябре 2011 года Кайли была включена в Зал славы Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний (ARIA Hall of Fame).