Вячеслав Бутусов выпустил клип на песню «Синоптики» к 315-летию Петербурга

Лидер рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов к 315-летию Петербурге выпустил клип на песню «Синоптики».

Оригинальную песню группа «Наутилус Помпилиус» выпустила в 1985 году. Клип посвящен связанным с Петербургом рок-музыкантам, фотографии которых в видео появляются на фоне видов города. В феврале стало известно, что группа художников «Митьки» снимет продолжение «Место встречи изменить нельзя», в котором снимутся Женя Любич и Вячеслав Бутусов.

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