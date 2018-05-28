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Вячеслав Бутусов выпустил клип на песню «Синоптики» к 315-летию Петербурга
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Вячеслав Бутусов выпустил клип на песню «Синоптики» к 315-летию Петербурга 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Лидер рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов к 315-летию Петербурге выпустил клип на песню «Синоптики».
Оригинальную песню группа «Наутилус Помпилиус» выпустила в 1985 году. Клип посвящен связанным с Петербургом рок-музыкантам, фотографии которых в видео появляются на фоне видов города. В феврале стало известно, что группа художников «Митьки» снимет продолжение «Место встречи изменить нельзя», в котором снимутся Женя Любич и Вячеслав Бутусов.
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