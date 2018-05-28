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Фестиваль «Жемчужный берег» пройдет в Краснодарском крае
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Фестиваль «Жемчужный берег» пройдет в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С 20 по 26 июня в поселке Новомихайловском Туапсинского района пройдет международный фестиваль‐конкурс детских и молодежных творческих коллективов «Жемчужный берег». Для участия в нем соберутся певцы, танцоры, актеры, чтецы, художники, музыканты из разных уголков страны и зарубежья. Об этом сообщила администрация района.
«На сцене выступят солисты и коллективы. Конкурс проходит по нескольким номинациям: вокал эстрадный, академический, народный, инструментальная музыка, хореографическое искусство, фольклорные коллективы, оригинальный жанр и цирковые программы, художественное слово, детские театры и театральные студии, театр мод, художественное и декоративно-прикладное творчество», — рассказали в администрации
А те, кто удостоится Гран-при и станет лауреатами, сможет проявить себя на крупных творческих соревнованиях.
На «Зеленом марафоне» в Краснодаре побывали более двух тысяч участников.
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