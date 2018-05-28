Концерт «Ночь неожиданностей» состоится в нижегородском «Арсенале» 

Мероприятие состоится в рамках Дней Нидерландов на фестивале искусств имени Андрея Сахарова. По словам организаторов, в отличие от обычного концерта зрители станут свидетелями нескольких музыкальных событий. Публику ждет представление из коротких выступлений, происходящих вне сцены и использующих разные точки выставочного пространства «Арсенала».
Участниками концерта станут электронный музыкант, импровизатор и композитор Герт-Ян Принц из Голландии и саксофонист Евгений Новиков (Нидерланды-Франция). Также выступит Московский ансамбль современной музыки.
Мероприятие начнется в 19:00.