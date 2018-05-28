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В Курске выступит оркестр народных инструментов
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В Курске выступит оркестр народных инструментов 

Собака 54 минуты назад
Фото: Собака
3 июня в 17:00 в Большом зале Курской филармонии (ул. Перекальского, 1) пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина. Гости вечера услышат инструментальные и вокальные произведения в исполнении оркестра, солистов и коллективов филармонии. В концерте примут участие ансамбли «Русский стиль» и «Россы», Виктория Прохорова и Андрей Капралов. Организаторы приготовили много сюрпризов и обещают заряд положительных эмоций.
Количество билетов ограничено, поэтому спешите приобрести их у распространителей и в кассе филармонии. К тому же, там действует акция «Два билета по цене одного».
Подробности можно уточнить по телефону: 8-919-215-70-08, а подать коллективную заявку — по номеру: 8-919-215-70-08. Все новости по теме здесь.
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