В Курске выступит оркестр народных инструментов

3 июня в 17:00 в Большом зале Курской филармонии (ул. Перекальского, 1) пройдет юбилейный концерт оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина. Гости вечера услышат инструментальные и вокальные произведения в исполнении оркестра, солистов и коллективов филармонии. В концерте примут участие ансамбли «Русский стиль» и «Россы», Виктория Прохорова Андрей Капралов . Организаторы приготовили много сюрпризов и обещают заряд положительных эмоций.

Количество билетов ограничено, поэтому спешите приобрести их у распространителей и в кассе филармонии. К тому же, там действует акция «Два билета по цене одного».

Подробности можно уточнить по телефону: 8-919-215-70-08, а подать коллективную заявку — по номеру: 8-919-215-70-08. Все новости по теме здесь.