Заставьте Apple Music подсказывать вам крутые треки

В век нейросетей и умных кофеварок мы не можем заставить iPhone подсказать нормальную музыку. Точнее, можем, если это не Apple Music.

Главная фишка онлайн-сервисов с музыкой — не полный доступ к миллионам треков, а система их рекомендаций. Это когда вы открываете плеер, тапаете на умный плейлист и немедленно слушаете новые песни, которые априори нравятся.

Музыкальные сервисы ежемесячно улучшают алгоритмы рекомендаций. Это их хлеб. Тот же Spotify легендарен тем, как хорошо угадывает предпочтения пользователя. Однако Apple в этой сфере ползёт медленнее, чем владельцы Android получают обновления прошивки.

Я предлагаю не ждать у моря погоды и взять инициативу в свои руки. Из Apple Music можно выжать хорошие подсказки треков, которые действительно вам понравятся. Просто для этого нужно поработать. И не одну неделю.

Для начала запомните правило. Ставьте сердечки

Это сейчас не про эмодзи. С релизом Apple Music старая система рейтинга «звездочками» ушла в тень. Вместо них трекам можно ставить сердечки, которые переводятся как «нравится/не нравится». Грубо говоря, это лайки и дислайки, просто в другой визуальной форме.

Чтобы поставить их, надо сильно нажать на трек или альбом, и в самом низу открывшегося меню выбрать нужный вариант. На устройствах без 3D Touch достаточно задержать палец, появится аналогичное меню.

Если вам нравится трек, не ленитесь ставить ему сердечко. И наоборот, если не нравится, «дисклайте».

По опыту, именно это действие имеет самый большой вес для рекомендаций Apple Music. В Купертино будто бы не спешат использовать метрики 21 века, вроде дослушиваний, и дают лайкам/дислайкам максимальный приоритет, когда рассчитывают ваши предпочтения в музыке.

Прямо сейчас откройте свою музыку и пройдитесь по 20-30 любимым трекам, которые слушаете на «репите». Дайте системе понять, что вам действительно нравится новый альбом Дрейка.

Эффект от «сердечек» не наблюдается мгновенно. Он накапливается довольно долго, одну неделю минимум. Поэтому чем раньше займётесь, тем быстрее увидите приличные рекомендации Apple Music.

Теперь яростно дислайкните всё, что вам не нравится

Аналогично гигантский вес для Apple Music имеют ваши дислайки. То есть перечеркнутые «сердечки» в том же меню. Но с ними часто есть логичная проблема.

Если трек уже добавлен в личную медиатеку, то он, скорее всего, вам нравится. Ненавидеть банально нечего, а что есть, то часто просто не попадает под настроение в конкретный момент времени.

Поэтому за дислайками прошу заглянуть в главное сборище трэша. Открывайте внизу вкладку «Для вас», переходите в раздел «Новая музыка». Прокрутите его чуть ниже и выберите «Горячие треки».

Здесь собирается то, что набирает частоту прослушиваний в российском Apple Music. Независимо от ваших предпочтений, там точно есть, что можно задислайкать от души. Это и сделайте.

Как только расстреляете там всех, возвращайтесь на вкладку «Обзор» и жмите «Топ-чарты». Тут показываются самые прослушиваемые треки Apple Music в нашей стране. Если не тащитесь от современных трендов в музыке, то можно смело пройтись ненавистью по всему разделу.

Отлично. Теперь ждите результата раз в неделю

Вышеописанные действия очень важны, но не приведут к тому, что Тим Кук внезапно отсыпет вам 100 крутых треков прямо в медиатеку.

В Apple Music есть два важных рекомендательных плейлиста, которые собираются строго на основе ваших предпочтений. Я писал про них здесь — это «Чилаут-микс» и «Новая музыка». Название у обоих дурацкое, оно слабо отражает смысл.

«Чилаут-микс» подбирает для вас расслабленные треки в определённых инструментальных жанрах — джаз, лаунж, амбиент, легкая электроника и прочие штуки, которые реально расслабляют.

Ещё важнее плейлист «Новая музыка». Именно он подбирает треки, которые могут понравиться вам, исходя из ранее выставленных лайков и дислайков (тех самых «сердечек). Здесь нет ограничений по жанрам. И именно здесь будет то, ради чего мы провели вышеописанные действия.

Оба плейлиста обновляются раз в неделю в полночь с четверга на пятницу. Получается, что каждую неделю вы получаете пачку новой для вас музыки.

Очень многие жалуются, что в этих плейлистах им предлагается полная фигня. Это нормально, потому что Apple Music банально не знает, что вам нравится. Вы должны помочь ему сами по инструкции выше.

Итог?

После того, как я прошелся „сердечками“ по медиатеке, крутость треков в „Новой музыке“ выросла в разы. Если раньше я мог добавить оттуда в лучшем случае что-то одно, то теперь можно сохранять локально почти весь плейлист.

Не знаю, почему Apple не объясняет это пользователям Apple Music. Но зато теперь вы знаете, как временно исправить ситуацию.

Всем хорошей музыки на этой неделе, друзья.