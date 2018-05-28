Ещё
В Кафедральном соборе выступил оркестр Саксонской государственной капеллы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Кафедральном соборе выступил оркестр Саксонской государственной капеллы 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
Концерт оркестра Саксонской государственной капеллы, хора дрезденского государственного театра и солистов, лауреатов международных конкурсов Кристофа Поля и Кристиана Карга собрал аншлаг в большом органном зале Кафедрального собора. По словам министра по культуре и туризму области Андрея Ермака, это событие мирового значения.
Саксонская государственная капелла в этом году отмечает юбилей 470-летие. Коллектив является одним из старейших оркестров в мире. В мировом турне, в географии которого есть и Калининград музыканты играют Брамса. Маэстро Кристиан Тилеманн, седьмой год занимает пост главного дирижера Дрезденской государственной капеллы, он уже выступал перед калининградской публикой. Но этот концерт считает особым, посколькуон проходит в стенАх Кафедрального собора.
Кристиан Тилеманн, главный дирижёр Саксонской государственной капеллы:
— Я очень хорошо знаю этот город, уже 20 лет его знаю. Меня очень радует, что город меняется в лучшую сторону, город действительно расцветает. Мне кажется Калининград и Дрезден много, что соединяет, ещё больше эту связь укрепляет музыка. Музыка объясняет то, что гораздо сложнее передать словами, а реквием Брамса он примеряет, наполняет душу примирением.
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:
— Если вы читаете, какую-то информацию по дрезденской капелле, там как правило ест такая фраза, что этот коллектив выступает на лучших площадках мира. Ну и сегодня можно сказать, что концертный зал Кафедрального собора города Калининграда вошел в число таких лучших площадок мира. Упустить такое событие это как пропустить финал чемпионата мира по футболу.
Вести Калининград: последние новости
В Театре эстрады «Янтарь-холл» выступит ансамбль народной песни «Сорока» В драматическом театре готовят постановку «Оркестр Титаник» Американцы подготовили план удара НАТО по Калининграду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Самые глупые ляпы про русских в американском кино3
Мифы, которые навязал нам кинематограф1
Кем был отец Александра Абдулова15
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение