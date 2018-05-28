В Кафедральном соборе выступил оркестр Саксонской государственной капеллы

Концерт оркестра Саксонской государственной капеллы, хора дрезденского государственного театра и солистов, лауреатов международных конкурсов Кристофа Поля и Кристиана Карга собрал аншлаг в большом органном зале Кафедрального собора. По словам министра по культуре и туризму области Андрея Ермака, это событие мирового значения.

Саксонская государственная капелла в этом году отмечает юбилей 470-летие. Коллектив является одним из старейших оркестров в мире. В мировом турне, в географии которого есть и Калининград музыканты играют Брамса. Маэстро Кристиан Тилеманн , седьмой год занимает пост главного дирижера Дрезденской государственной капеллы, он уже выступал перед калининградской публикой. Но этот концерт считает особым, посколькуон проходит в стенАх Кафедрального собора.

Кристиан Тилеманн, главный дирижёр Саксонской государственной капеллы:

— Я очень хорошо знаю этот город, уже 20 лет его знаю. Меня очень радует, что город меняется в лучшую сторону, город действительно расцветает. Мне кажется Калининград и Дрезден много, что соединяет, ещё больше эту связь укрепляет музыка. Музыка объясняет то, что гораздо сложнее передать словами, а реквием Брамса он примеряет, наполняет душу примирением.

Андрей Ермак , министр по культуре и туризму Калининградской области:

— Если вы читаете, какую-то информацию по дрезденской капелле, там как правило ест такая фраза, что этот коллектив выступает на лучших площадках мира. Ну и сегодня можно сказать, что концертный зал Кафедрального собора города Калининграда вошел в число таких лучших площадок мира. Упустить такое событие это как пропустить финал чемпионата мира по футболу.