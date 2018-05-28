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Долгожданная книга Оззи Осборна выходит на русском
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Долгожданная книга Оззи Осборна выходит на русском 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
Если уходить, то красиво! Автобиография ОСБОРНА выходит за несколько дней до прощальных концертов великого и ужасного Оззи.
Долгожданную книгу о легенде мирового рока ждали, о ней мечтали и вот наконец-то она выходит на русском языке.
Автобиография известного музыканта и одиозного медиа-персонажа Оззи ОСБОРНА: местами — нелепая, печальная или поучительная, но везде — уморительная. Князь Тьмы и суровый рокер неожиданно предстает неотразимым остроумцем.
Оззи ОСБОРН — один из самых знаменитых героев мирового хеви-метала. 100 миллионов пластинок с его участием разошлись по миру. Реалити-шоу «Семейка Осборнов», где он и его семья выступили в качестве главных героев, стало самым популярным в истории канала MTV. В 2016 году Оззи и его первая группа «Black Sabbath» с триумфом выступила в Москве, собрав 35 тысяч зрителей в Олимпийском. В 2018 певец планирует повторить этот подвиг, но уже сольно. 1 и 3 июня Оззи даст прощальные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а затем завершит концертную деятельность. Специально к этому событию издательство «Бомбора» выпускает автобиографию артиста, которую русскоязычные поклонники ждали целых 8 лет.
Оборотная сторона впечатляющего успеха — уморительно смешная и трагически печальная. В книге Оззи с блистательным юмором описывает свой непростой путь к успеху. Эта книга появилась не благодаря, а вопреки. Вопреки тому, что юный Оззи был самым отстающим учеником в школе.
Вопреки тому, что ему поставили диагноз «дислексия» — нарушение способности к чтению и письму. Вопреки тому, что сам автор с трудом верил, что из этой книги что-то выйдет, ведь он почти ничего не помнил из-за постоянных кутежей. Тем не менее, книга вышла. И вышла отличной.
Дата выхода автобиографии: 28 мая 2018 года. Издательство «БОМБОРА»
Билеты на прощальные концерты от организаторов: www.ozzy2018.ru.
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