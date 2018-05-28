Новый альбом Gorillaz «The Now Now» выйдет 29 июня

Новая студийная пластинка виртуального британского коллектива — Gorillaz — получившая название «The Now Now», поступит в продажу уже 29 июня. Артист в iTunes. Диск станет шестой полноформатной студийной работой в дискографии группы. Треклист лонгплея пока остаётся не раскрыт, однако уже доступна обложка. За продвижение альбома будут отвечать лейблы «Parlophone» и «Warner Bros.». https://www.youtube.com/watch?v=1V_xRb0x9aw Крайний, на данный момент диск коллектива «Humanz» поступил в продажу в апреле прошлого года и добрался до вторых строчек чартов Великобритании и США. В основном, диск получил, положительные отзывы критиков, однако, ряд фанатов пластину сочли полным разочарованием. Слушайте Humanz — Gorillaz на Яндекс. Музыке