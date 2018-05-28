Лучшие песни Disney

Дисней ежегодно дарит зрителям радость своими новыми мультфильмами. Каждый из них хорош по-своему, но главным объединяющим свойством этих анимационных фильмов становится музыка. Она особенно хороша в диснеевских проектах: сильная, легкая, романтичная, страстная — песня может быть разной, но она всегда есть форма для сюжетной истории, его контрапункт или опора. Сегодня Киноафиша вспоминает лучшие песни из мультфильмов Дисней.

Самый кассовый Легенда анимации Музыкальные Оскары

Самый кассовый

В 2013 году мультик «Холодное сердце» становится самым кассовым мультфильмом в истории анимационного кинематографа. Он так же получает две премии «Оскар» в категориях: «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня». Саундтрек-альбом «Холодного сердца» стал самым продаваемым в США в 2013 году. Песня «Let It Go», исполненная Идиной Мензел покорила сердца миллионов людей по всему миру.

Легенда анимации

Вернемся в классику, вспомнив музыкальную составляющую легендарного мультфильма «Король Лев». Свою руку к созданию приложили: Джереми Айронс Элтон Джон . Песня «Can You Feel The Love Tonight» стала символом этого анимационного фильма и надолго запечатлелась в памяти, как один из лучших саундтреков в истории кино.

Музыкальные Оскары

Кадр из мультфильма «Покахонтас»

Восхитительный композитор Алан Менкен — лауреат восьми (!) премий «Оскар» за лучшую музыку к фильмам создал мелодии для таких картин как: «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Алладин», «Покахонтас» и многих других. Особенное внимание хочется остановить на саундтреке к мультфильму «Красавица и чудовище», волшебство музыки которого может перенести любого зрителя в настоящую сказку.

Наши соотечественники, работающие над дубляжом фильмов, любят перевести оригинальные песни на русский язык и доверить кому-то из популярных исполнителей ее исполнение. Конечно, есть удачные примеры такого рода экспериментов, но чаще всего такие переводы не венчаются успехом и песня, звучающая в оригинале как серьезное произведение, перестает иметь свою значимость.

Зато живая музыка из любимых фильмов остается популярной в любое время года. Именно по этой причине Киноафиша рекомендует обратить внимание на киноконцерт Дисней «Волшебные мелодии», который состоится 9 июня в Санкт-Петербургской академической филармонии Д. Д. Шостаковича. Фрагменты из мультфильмов, описанных в этой статье, будут сопровождаться симфоническим оркестром. Таким образом зрители услышат саундтреки: «Король Лев», «Русалочка», «Мулан», «Покахонтас», «Красавица и чудовище», «Холодное сердце» и другие.