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Педагоги музыкального училища выступят в музее имени Скрябина
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Педагоги музыкального училища выступят в музее имени Скрябина 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Москвичей приглашают на концерт педагогов Музыкального училища имени Гнесиных, которые выступят в Мемориальном музее имени Александра Скрябина 31 мая.
Как сообщили в культурном учреждении, такие концерты проходят каждый год в конце мая и собирают множество слушателей.
— Гости музея услышат произведения Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Ференца Листа, Мориса Равеля, Николая Римского-Корсакова и других известных композиторов, — отметили в пресс-службе учреждения.
Всех желающих послушать профессиональное исполнение классической фортепианной музыки приглушают по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11. Начала концерта в 19:00. Вход по билетам.
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