Педагоги музыкального училища выступят в музее имени Скрябина

Москвичей приглашают на концерт педагогов Музыкального училища имени Гнесиных, которые выступят в Мемориальном музее имени Александра Скрябина 31 мая.

Как сообщили в культурном учреждении, такие концерты проходят каждый год в конце мая и собирают множество слушателей.

Всех желающих послушать профессиональное исполнение классической фортепианной музыки приглушают по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11. Начала концерта в 19:00. Вход по билетам.