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В Пекине был представлен совместный проект композиторов России и Китая
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В Пекине был представлен совместный проект композиторов России и Китая 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 28 мая. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Представление российско-китайского гуманитарного проекта «12 чудесных китайских мелодий» состоялось в понедельник в посольстве Российской Федерации в Пекине. Он стал результатом совместной работы композиторов Клаудии Янг и Артема Васильева.
"Проект, который мы запускаем сегодня, стал новым видом музыкального сотрудничества — не только российско-китайского, но и международного", — сказал посол России в Китае Андрей Денисов. «Сегодня мы станем свидетелями перерождения, трансформации музыки и услышим как китайские мелодии прозвучат в новой обработке совместного российского и китайского творчества», — подчеркнул посол.
12 мелодий
Работа над проектом китайской пианистки малазийского происхождения Клаудии Янг и российского композитора Артема Васильева началась в 2015 году. За три года музыканты отобрали 12 традиционных китайских мелодий и записали их в новой аранжировке, построенной на классических русских традициях исполнительства и музыкального языка.
"Работая удаленно, мы постоянно обменивались между собой нотными текстами — записями мелодий на бумаге, оркестровыми и фортепианными фонограммами", — рассказал в беседе с корреспонденту ТАСС Артем Васильев.
"Наша музыка понятна аудитории, мы не стремились сделать ее авангардной, — продолжил композитор. — Мы хотели создать пьесу, построенную на русских традициях исполнительства, но использовать в качестве «материала» китайский фольклорный колорит". По словам Васильева, в этом и состояла главная сложность проекта. «Для людей с европейским музыкальным воспитанием язык китайской песни не столь близок», — добавил он.
Будущее проекта
В планах у музыкантов записать к середине этого года компакт-диск — 12 китайских мелодий с новой, российской изюминкой. После этого, как сообщили авторы, пьесы обретут новое звучание — уже в этом году они будут записаны в исполнении симфонического оркестра из Лондона. «Это увенчает нашу совместную длительную работу», — подвел итог Васильев.
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