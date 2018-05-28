В Пекине был представлен совместный проект композиторов России и Китая

ПЕКИН, 28 мая. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Представление российско-китайского гуманитарного проекта «12 чудесных китайских мелодий» состоялось в понедельник в посольстве Российской Федерации в Пекине. Он стал результатом совместной работы композиторов Клаудии Янг и Артема Васильева

"Проект, который мы запускаем сегодня, стал новым видом музыкального сотрудничества — не только российско-китайского, но и международного", — сказал посол России в Китае Андрей Денисов . «Сегодня мы станем свидетелями перерождения, трансформации музыки и услышим как китайские мелодии прозвучат в новой обработке совместного российского и китайского творчества», — подчеркнул посол.

12 мелодий

Работа над проектом китайской пианистки малазийского происхождения Клаудии Янг и российского композитора Артема Васильева началась в 2015 году. За три года музыканты отобрали 12 традиционных китайских мелодий и записали их в новой аранжировке, построенной на классических русских традициях исполнительства и музыкального языка.

"Работая удаленно, мы постоянно обменивались между собой нотными текстами — записями мелодий на бумаге, оркестровыми и фортепианными фонограммами", — рассказал в беседе с корреспонденту ТАСС Артем Васильев.

"Наша музыка понятна аудитории, мы не стремились сделать ее авангардной, — продолжил композитор. — Мы хотели создать пьесу, построенную на русских традициях исполнительства, но использовать в качестве «материала» китайский фольклорный колорит". По словам Васильева, в этом и состояла главная сложность проекта. «Для людей с европейским музыкальным воспитанием язык китайской песни не столь близок», — добавил он.

Будущее проекта

В планах у музыкантов записать к середине этого года компакт-диск — 12 китайских мелодий с новой, российской изюминкой. После этого, как сообщили авторы, пьесы обретут новое звучание — уже в этом году они будут записаны в исполнении симфонического оркестра из Лондона. «Это увенчает нашу совместную длительную работу», — подвел итог Васильев.