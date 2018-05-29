Корейское вторжение: музыка K-pop покорила США и наступает на Россию

K-pop шагает по планете: американский чарт Billboard 200 впервые возглавила корейская группа. Ранее исполнителям в этом жанре ни разу не удавалось занять первую строчку одного из самых популярных чартов в США.

Как несложно догадаться, K-pop — это корейская поп-музыка. Хотя сперва кажется, что такое на Руси не слушают, как минимум одну композицию узнает едва ли не каждый — Gangnam Style. Эта песня рэпера PSY — по сути, сатира на сам жанр K-pop. Возможно, именно ее вычурность и гротескность и принесли ей всемирную известность.

О сути K-pop рассказывает музыкальный критик Артемий Троицкий

Артемий Троицкий музыкальный критик «Корейцы славятся тем, что крадут идеи у всех своих ближних и дальних соседей, начиная от Америки и заканчивая, естественно, Японией, и потом с определенным техническим блеском и хорошим маркетингом эти идеи воплощают. Примерно такая же история с K-pop — это совершенно неинтересная музыка, такой припопсовленный хип-хоп. Все это сопровождается прекрасными видеоклипами и распространяется вирусным образом по всему миру. В свое время был такой кореец PSY, сейчас у них новые хитмейкеры. Но не думаю, что это какой-то серьезный тренд, это, в первую очередь, маркетинговые усилия. Сказать, что Корея стала заметной страной в музыкальном мире, нельзя».

Сам новый лидер рейтинга Billboard 200 — это группа BTS. Семь молодых корейских юношей, пятилетняя история, миллионы фанатов. Аббревиатуры или комбинации цифр и букв вместо названий — это вообще визитная карточка K-pop. EXO, HOT, GOD, SES, 2NE1 — все это ведущие корейские вокально-инструментальные ансамбли. Альбом BTS, покоривший Америку, называется Love Yourself: Tear.

Несмотря на то что я не большой любитель K-pop, все равно кажется довольно странным, что я ни разу даже не слышал о существовании группы, занявшей первую строчку чартов в США. Получается, что K-pop пока не добрался до России? Это совсем не так, отмечает музыкальный критик и журналист «Коммерсанта» Борис Барабанов

Борис Барабанов музыкальный критик, журналист «Коммерсанта» «Он очень популярен, просто пока еще нет такой массированной рекламы, массированного продвижения, как с английскими и американскими группами. Но недавно во время одной из корейских выставок был концерт одной из самых известных корейских групп — она собрала полный „Крокус Сити Холл“. Это был бесплатный концерт, но то, что там творилось с людьми, то есть детьми, которые пришли, как они визжали, как они все знали наизусть, говорит о том, что у нас аудитория есть, она созрела. Просто нет какого-то последнего шага по продвижению этого стиля. Их (исполнителей — Business FM ) там сотни, и они, я думаю, скоро все придут к нам».