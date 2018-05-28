Krec — первый концерт Roof Music Fest в Москве

Музыкальный фестиваль Roof Music Fest объявил первых артистов, которые выступят на крыше московского клуба Chateau de Fantomas этим летом. Откроет фестиваль группа Krec 7 июня.

Имя музыкального проекта KREC уже давно стало синонимом слов крыши, лирика и нежность. Атмосфера живых выступлений команды пронизана романтикой городских крыш, дымом походных костров и теплыми воспоминаниями о белых ночах. С первых аккордов гитары гостей окутывают приятный женский бэк-вокал и голос Фьюза, способный точной рифмой заставить слушателя снова переживать яркие моменты жизни.

Серия из нескольких концертов на крыше продлится в течение всего лета. Полная программа Roof Music Fest будет объявлена в ближайшее время.

7/06 Krec

Крыша клуба Chateau de Fantomas