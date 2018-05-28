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Известный виолончелист сыграл Queen на Онежском озере: видео
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Известный виолончелист сыграл Queen на Онежском озере: видео 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Известный виолончелист Денис Шаповалов прибыл в Карелию для участия в фестивале «Онего-Классик».
Известный российский виолончелист Денис Шаповалов исполнил композицию We Will Rock You культовой группы Queen на Онежском озере.
Музыкант прибыл в Карелию на фестиваль «Онего-Классик». Он решил совершить прогулку по Онежскому озеру на историческом судне «Святитель Николай». На его борту виолончелист и дал импровизированный концерт.
Денис Шаповалов практически никогда не расстается со своим инструментом. Он успел дать концерты в разных частях мира, в том числе и на Северном полюсе в 2007 году.
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