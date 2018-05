Известный виолончелист сыграл Queen на Онежском озере: видео

Известный российский виолончелист Денис Шаповалов исполнил композицию We Will Rock You культовой группы Queen на Онежском озере.

Музыкант прибыл в Карелию на фестиваль «Онего-Классик». Он решил совершить прогулку по Онежскому озеру на историческом судне «Святитель Николай». На его борту виолончелист и дал импровизированный концерт.

Денис Шаповалов практически никогда не расстается со своим инструментом. Он успел дать концерты в разных частях мира, в том числе и на Северном полюсе в 2007 году.