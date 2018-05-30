Ещё
Концерты Телеманна и Альбинони прозвучат в «Царицыне»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Концерты Телеманна и Альбинони прозвучат в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
«Музыка света» прольется в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно» в субботу, 2 июня. В этот вечер ценители классической музыки насладятся произведениями знаменитейших композиторов европейского барокко.
В зале прозвучит концерт для трубы Фаша, «Музыка» Пёрсела, Rombe sprezza Скарлатти, прелюдия Баха, «Кораблик в бурном море» Генделя и концерты для трубы Бёме, Альбинони и Телеманна.
Исполнит столь необычные произведения сопрано Анастасия Зверева. Аккомпанировать ей будут лауреаты международных конкурсов органистка Юлия Иконникова и трубач Михаил Анисифоров.
Начнется концерт в 17:00. Подробности о стоимости билетов и их приобретении можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Русские романсы прозвучат в «Царицыне» Воспитанники школы №548 организовали мастер-класс для детей из интерната №8 «Пестрое небо» прошло в царицынском парке
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»33
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем17
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Певцова сняли за поцелуями с Инной Маликовой16
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут1
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение