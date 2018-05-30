Концерты Телеманна и Альбинони прозвучат в «Царицыне»

«Музыка света» прольется в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно» в субботу, 2 июня. В этот вечер ценители классической музыки насладятся произведениями знаменитейших композиторов европейского барокко.

В зале прозвучит концерт для трубы Фаша, «Музыка» Пёрсела, Rombe sprezza Скарлатти, прелюдия Баха, «Кораблик в бурном море» Генделя и концерты для трубы Бёме, Альбинони и Телеманна.

Исполнит столь необычные произведения сопрано Анастасия Зверева. Аккомпанировать ей будут лауреаты международных конкурсов органистка Юлия Иконникова и трубач Михаил Анисифоров.

Начнется концерт в 17:00. Подробности о стоимости билетов и их приобретении можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».