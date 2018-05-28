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Воронежцы получили шанс бесплатно попасть на концерт Би-2
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Воронежцы получили шанс бесплатно попасть на концерт Би-2 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
2 и 3 марта в один из самых ярких рок-коллективов России дадут концерты в концертном зале Event Hall.
В столице Черноземья даст сразу два подряд концерта группа, которая является, пожалуй самой востребованной в нашем городе среди музыкантов, условно относящихся к стилю рок. Билеты на первое заявленное в июне шоу в исполнении Би-2 разлетелись чуть ли не в считанные часы. И организаторы решили устроить дополнительное мероприятие, чтобы никто из воронежцев не пропустил это зрелище. В сентябре Шура и Лёва выпустили свой десятый альбом «Горизонт событий», презентация которого и будет основой программы концерта в Event Hall. Несколько песен публике были представлены ещё до релиза альбома: это синглы «Лайки» и «Лётчик», ключевой трек, задающий настроение всей пластинке, как по звуку, так и внутреннему содержанию, композиция «Виски», записанная с американским певцом Джоном Грантом, а также мгновенно ставшая хитом совместная работа Би-2 и Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».
На мероприятии будет представлена оригинальная сценография, световое и видео шоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. Музыканты исполнят песни из альбома «Горизонт событий» и, конечно, все лучшие композиции из предыдущих альбомов. Чтобы выиграть два билета на шоу, КЛИКНИ ЗДЕСЬ.
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