Концерт «Ветка сирени» пройдет в усадьбе «Влахернское-Кузьминки»

Грандиозным концертом «Ветка сирени» завершится в Кузьминках фестиваль «Признание», организованный Детской школой искусств «Центр». В программе будут исполнены произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Равеля, К. Дебюсси, А. Бабаджаняна, М. Таривердиева, Дж. Леннона, джазовые композиции и рок-импровизации современных авторов. В редком жанре мелодекламации прозвучат стихи С. Есенина, А. Пушкина, А. Блока, Б. Пастернака, французских символистов.

Концертная программа «Ветка сирени» в необычном музейно — усадебном интерьере усадьбы «Влахернское-Кузьминки» станет яркой иллюстрацией того, что именно в таких условиях рождались величайшие шедевры русской музыки и поэзии — основа роста и вечного новаторского поиска творческих натур новых поколений.

Концерт пройдет 31 мая в 18.00 по адресу: Тополевая аллея, дом 8. Вход свободный. (то)