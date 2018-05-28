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Концерт «Ветка сирени» пройдет в усадьбе «Влахернское-Кузьминки»
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Концерт «Ветка сирени» пройдет в усадьбе «Влахернское-Кузьминки» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Грандиозным концертом «Ветка сирени» завершится в Кузьминках фестиваль «Признание», организованный Детской школой искусств «Центр». В программе будут исполнены произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Равеля, К. Дебюсси, А. Бабаджаняна, М. Таривердиева, Дж. Леннона, джазовые композиции и рок-импровизации современных авторов. В редком жанре мелодекламации прозвучат стихи С. Есенина, А. Пушкина, А. Блока, Б. Пастернака, французских символистов.
Концертная программа «Ветка сирени» в необычном музейно — усадебном интерьере усадьбы «Влахернское-Кузьминки» станет яркой иллюстрацией того, что именно в таких условиях рождались величайшие шедевры русской музыки и поэзии — основа роста и вечного новаторского поиска творческих натур новых поколений.
Концерт пройдет 31 мая в 18.00 по адресу: Тополевая аллея, дом 8. Вход свободный. (то)
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