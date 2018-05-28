Ансамбль «Волга folk band» даст благотворительный концерт в Малом Толкае

Ансамбль народных инструментов «Волга folk band» — коллектив молодых талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Это не первое выступление коллектива для детей с ограниченными возможностями здоровья. Исполнители проводят целый цикл мероприятий в рамках проекта «Музыка для всех». Это музыкально-просветительский проект Самарской филармонии, который стал победителем в конкурсе социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура». В рамках проекта проводится серия благотворительных концертов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Красноярского, Камышлинского, Похвистневского, Сергиевского районов Самарской области, в Отрадном.