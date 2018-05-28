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Ансамбль «Волга folk band» даст благотворительный концерт в Малом Толкае
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Ансамбль «Волга folk band» даст благотворительный концерт в Малом Толкае 

Волга Ньюс 2 часа назад
Ансамбль народных инструментов «Волга folk band» — коллектив молодых талантливых самарских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Это не первое выступление коллектива для детей с ограниченными возможностями здоровья. Исполнители проводят целый цикл мероприятий в рамках проекта «Музыка для всех». Это музыкально-просветительский проект Самарской филармонии, который стал победителем в конкурсе социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура». В рамках проекта проводится серия благотворительных концертов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Красноярского, Камышлинского, Похвистневского, Сергиевского районов Самарской области, в Отрадном.
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