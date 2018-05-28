В июне в Химках пройдет Международный музыкальный фестиваль

С 3 июня по 8 июля 2018 года, при поддержке группы компаний «РОТА», пройдет Международный Музыкальный Фестиваль Chalet River Fest. Как сообщает НСН, на сцене сойдутся профессиональные музыканты и звезды вокальных телепроектов «Голос», «Голос-дети», «Точь-в-точь», «Победитель», «Главная сцена» и «Новая волна».

Накануне в честь открытия фестиваля на летней сцене набережной Chalet River Club прошел концерт — День рождения международного проекта JAZZPORT. Свои хиты и новые произведения исполнили Мариам и Армен Мерабовы , Таис Урумидис, Этери Бериашвили , Богдан Вандышев, ASTA, группа N. A. O. M. I и многие другие.

Зона отдыха на набережной Chalet River Club будет открыта для гостей до конца сентября этого года.