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В июне в Химках пройдет Международный музыкальный фестиваль
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В июне в Химках пройдет Международный музыкальный фестиваль 

BFM.RU 1 час назад
С 3 июня по 8 июля 2018 года, при поддержке группы компаний «РОТА», пройдет Международный Музыкальный Фестиваль Chalet River Fest. Как сообщает НСН, на сцене сойдутся профессиональные музыканты и звезды вокальных телепроектов «Голос», «Голос-дети», «Точь-в-точь», «Победитель», «Главная сцена» и «Новая волна».
Накануне в честь открытия фестиваля на летней сцене набережной Chalet River Club прошел концерт — День рождения международного проекта JAZZPORT. Свои хиты и новые произведения исполнили Мариам и Армен Мерабовы, Таис Урумидис, Этери Бериашвили, Богдан Вандышев, ASTA, группа N. A. O. M. I и многие другие.
Зона отдыха на набережной Chalet River Club будет открыта для гостей до конца сентября этого года.
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