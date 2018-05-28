Ещё
С концертом на юбилей российской военной базы в Таджикистане
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

С концертом на юбилей российской военной базы в Таджикистане 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав творческой бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, вошли артисты группы концертно-художественной работы под руководством Ксении Беловой и солисты балетной группы.
С концертной программой «Россия — священная наша держава!» творческая бригада Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе готовится выступить перед военнослужащими 201-й военной Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова базы, отмечающей в эти дни 75-летний юбилей.
В состав творческой бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, вошли артисты группы концертно-художественной работы отдела организации концертных программ под руководством Ксении Беловой и солисты балетной группы центрального военного учреждения культуры. Военнослужащим, гражданскому персоналу военной базы и членам их семей они представят известную концертную программу «Россия — священная наша держава!».
В ходе концертов, которые пройдут с 30 мая по 4 июня, солисты-вокалисты исполнят песни патриотического и гражданского звучания: «Россия» (слова и музыка Д. Толстова), «Желаю тебе, земля моя» (слова Л. Завальнюка, музыка Ю. Саульского), «Березы» (слова С. Андреева, музыка И. Матвиенко), фрагменты из классических произведений и лирические, эстрадные композиции. Артисты балетной группы порадуют зрителей танцевально-хореографическими композициями разных жанров. Завершит программу популярная песня на слова и музыку О. Газманова «Вперед, Россия!».
ТК «Звезда»: последние новости
Известный виолончелист сыграл Queen на Онежском озере: видео Оркестр курсантов Военного института выступил в Парке Победы Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил с сюитой, посвященной ЧМ по футболу-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино6
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала1
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф2
Что делает компьютерная графика с фильмами1
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение