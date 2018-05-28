С концертом на юбилей российской военной базы в Таджикистане

В состав творческой бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова , вошли артисты группы концертно-художественной работы под руководством Ксении Беловой и солисты балетной группы.

С концертной программой «Россия — священная наша держава!» творческая бригада Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе готовится выступить перед военнослужащими 201-й военной Гатчинской дважды Краснознамённой, ордена Жукова базы, отмечающей в эти дни 75-летний юбилей.

В состав творческой бригады, которую возглавляет художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, вошли артисты группы концертно-художественной работы отдела организации концертных программ под руководством Ксении Беловой и солисты балетной группы центрального военного учреждения культуры. Военнослужащим, гражданскому персоналу военной базы и членам их семей они представят известную концертную программу «Россия — священная наша держава!».

В ходе концертов, которые пройдут с 30 мая по 4 июня, солисты-вокалисты исполнят песни патриотического и гражданского звучания: «Россия» (слова и музыка Д. Толстова), «Желаю тебе, земля моя» (слова Л. Завальнюка, музыка Ю. Саульского), «Березы» (слова С. Андреева, музыка И. Матвиенко), фрагменты из классических произведений и лирические, эстрадные композиции. Артисты балетной группы порадуют зрителей танцевально-хореографическими композициями разных жанров. Завершит программу популярная песня на слова и музыку О. Газманова «Вперед, Россия!».