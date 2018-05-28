Ещё
В Доме романса Щукина прозвучат песни композитора Евгения Мартынова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Доме романса Щукина прозвучат песни композитора Евгения Мартынова 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Доме романса района Щукино 30 мая состоится концерт «Яблони в цвету», на котором прозвучат песни певца и композитора Евгения Мартынова.
— Юбилейный концерт посвящен 70-летию со дня рождения Евгения Мартынова. Это самый романтический композитор эпохи 70-х. На его удивительных песнях выросло не одно поколение. Его песни продолжают звучать в исполнении лучших артистов и молодых звезд, — отметили в пресс-службе Дома романса.
На сцену выйдут солисты Клуба мастеров романса и солисты студии «Серебряный голос».
Начало в 18.30. Дом романса находится по адресу: ул. Берзарина, д. 20. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Детский струнный квартет «Gradus Quartet» даст первый концерт в Щукине В кинотеатре «Юность» района Щукино пройдет ретроспектива Кирилла Серебренникова. Зрители увидят драматический фильм «Ученик». На Маршала Василевского пройдет очередная встреча киноклуба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино6
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала1
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Мифы, которые навязал нам кинематограф2
Что делает компьютерная графика с фильмами1
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение