В Доме романса Щукина прозвучат песни композитора Евгения Мартынова

В Доме романса района Щукино 30 мая состоится концерт «Яблони в цвету», на котором прозвучат песни певца и композитора Евгения Мартынова

— Юбилейный концерт посвящен 70-летию со дня рождения Евгения Мартынова. Это самый романтический композитор эпохи 70-х. На его удивительных песнях выросло не одно поколение. Его песни продолжают звучать в исполнении лучших артистов и молодых звезд, — отметили в пресс-службе Дома романса.

На сцену выйдут солисты Клуба мастеров романса и солисты студии «Серебряный голос».

Начало в 18.30. Дом романса находится по адресу: ул. Берзарина, д. 20. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)