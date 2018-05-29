Ещё
Дита фон Тиз выпустила ироничный клип о сексуальном напряжении
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Дита фон Тиз выпустила ироничный клип о сексуальном напряжении 

Heroine.ru 4 часа назад
Фото: Heroine.ru
Как бы выглядел дуэт Генсбура и Биркин, если бы их сыграли современный музыкант-электронщик и популярная танцовщица? Теперь ты можешь получить ответ на этот вопрос, заглянув в новую работу Диты фон Тиз — видео на песню «Sparkling Rain». Это новый трек с ее предстоящего одноименного альбома, написанный Себастьяном Телье, и он сохраняет стиль всех работ танцовщицы, но также передает атмосферу французской музыки.
Ролик снят при участии Дэвида Уилсона, ранее работавшего с Arctic Monkeys и Arcade Fire, и демонстрирует Диту в ее классическом стиле Голливуда 50-х. Клип выполнен в ироничной манере: томные взгляды в отеле гостиничного номера сменяются детским поцелуем в щеку, а вместо ожидаемой сцены любовных объятий влюбленные рассматривают в микроскоп сердечко, превращающееся в изображение женской груди. Они рисуют друг друга, сидя в комичных позах, и если у Диты выходит обычный мужской портрет, то навыки Себастьяна определенно оставляют желать лучшего. Клип заканчивается сценой в джакузи, где оба героя уже не выдерживают напряженности и начинают смеяться друг над другом. Это уже не первое сотрудничество известной танцовщицы с музыкантом Телье — в начале этого года она выпустила свой дебютный альбом, записанный при участии группы музыкантов во главе с Себастьяном.
Heroine.ru: последние новости
Райан Рейнольдс: о сложностях отцовства и комфорте близких Лучшие фильмы и сериалы о сексе втроем 11 интересных фильмов, снятых по книгам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней2
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит1
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение