Дита фон Тиз выпустила ироничный клип о сексуальном напряжении 

Как бы выглядел дуэт Генсбура и Биркин, если бы их сыграли современный музыкант-электронщик и популярная танцовщица? Теперь ты можешь получить ответ на этот вопрос, заглянув в новую работу Диты фон Тиз — видео на песню «Sparkling Rain». Это новый трек с ее предстоящего одноименного альбома, написанный Себастьяном Телье, и он сохраняет стиль всех работ танцовщицы, но также передает атмосферу французской музыки.
Ролик снят при участии Дэвида Уилсона, ранее работавшего с Arctic Monkeys и Arcade Fire, и демонстрирует Диту в ее классическом стиле Голливуда 50-х. Клип выполнен в ироничной манере: томные взгляды в отеле гостиничного номера сменяются детским поцелуем в щеку, а вместо ожидаемой сцены любовных объятий влюбленные рассматривают в микроскоп сердечко, превращающееся в изображение женской груди. Они рисуют друг друга, сидя в комичных позах, и если у Диты выходит обычный мужской портрет, то навыки Себастьяна определенно оставляют желать лучшего. Клип заканчивается сценой в джакузи, где оба героя уже не выдерживают напряженности и начинают смеяться друг над другом. Это уже не первое сотрудничество известной танцовщицы с музыкантом Телье — в начале этого года она выпустила свой дебютный альбом, записанный при участии группы музыкантов во главе с Себастьяном.