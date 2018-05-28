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БГ поблагодарил петербургского полицейского, но тот не узнал его
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БГ поблагодарил петербургского полицейского, но тот не узнал его 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
26 мая на Невском проспекте прошел бесплатный мини-концерт группы «Аквариум» с ее лидером Борисом Гребенщиковым. Выступление проходило рядом с Екатерининским садом. Оно стало промоакцией презентации альбома Гребенщикова «Время N», которая пройдет 7 июня в клубе А2. Альбом «Время N» вышел в феврале.
В конце выступления БГ увидел стажера петербургской полиции, подошел к нем, пожал руку и поблагодарил, на что мужчина, не отрываясь от телефона спросил у лидера «Аквариума»: «А что за группа была?».
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