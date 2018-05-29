Концерт классической музыки прошел в Музеоне

В рамках проекта, разработанного Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, в парке Музеон 27 мая состоялся концерт классической музыки.

На официальном сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили что, музыканты из Северной столицы представили программу, которая включала в себя произведения Джузеппе Верди , Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини. Перед жителями столицы выступали музыканты из Мариинского, Александрийского и Михайловского театров.

Отметим, что мероприятие было приурочено к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. В ходе программы был организован телемост между Северной столицей и Москвой.