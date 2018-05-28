Ещё
Лекции, музыка и спорт на фестивале «Дикая мята»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

Лекции, музыка и спорт на фестивале «Дикая мята» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Лето почти наступило, а значит, совсем скоро откроется сезон опен-эйров. Один самых близких к Москве концертов под открытым небом — «Дикая мята» — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России.
9 — 11 июня на трех сценах фестиваля выступит свыше 70 музыкантов из разных стран мира.
Помимо концертов, «Дикая Мята» предлагает гостям множество других развлечений. В рамках спортивной программы фестиваля будут организованы площадки для игры в мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон, фрисби, бассейны для серфинга, скалодром и многое другое.
Также для гостей будет работать «Дар базар» — ярмарка хенд-мейда, эксклюзивной одежды и редких сувениров, расположенная в самом центре фестиваля. За 10 лет существования ярмарка стала одной из крупнейших в стране.
Ежегодно на фестивале «Дикая Мята» работает актовый зал, в котором традиционно проходят творческие встречи с музыкантами, кино— и мультпоказы, а также выступления лекторов.
Вечерняя Москва: последние новости
В Соборной палате прозвучала музыка эпохи барокко и классицизма Шведские ученые выяснили, как музыка влияет на выбор пищи Классика под музыку и музыка под классику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино8
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала6
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение