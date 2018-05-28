Лекции, музыка и спорт на фестивале «Дикая мята»

Лето почти наступило, а значит, совсем скоро откроется сезон опен-эйров. Один самых близких к Москве концертов под открытым небом — «Дикая мята» — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России.

9 — 11 июня на трех сценах фестиваля выступит свыше 70 музыкантов из разных стран мира.

Помимо концертов, «Дикая Мята» предлагает гостям множество других развлечений. В рамках спортивной программы фестиваля будут организованы площадки для игры в мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон, фрисби, бассейны для серфинга, скалодром и многое другое.

Также для гостей будет работать «Дар базар» — ярмарка хенд-мейда, эксклюзивной одежды и редких сувениров, расположенная в самом центре фестиваля. За 10 лет существования ярмарка стала одной из крупнейших в стране.

Ежегодно на фестивале «Дикая Мята» работает актовый зал, в котором традиционно проходят творческие встречи с музыкантами, кино— и мультпоказы, а также выступления лекторов.