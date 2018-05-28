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Зуля Камалова запустила сбор средств на новый альбом
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Зуля Камалова запустила сбор средств на новый альбом 

Казанский репортер 2 часа назад
Зуля Камалова собирает средств на татароязычный альбом. Все песни написаны на стихи поэта Йолдыз Миннуллиной. А продюсированием пластинки займется голландский музыкант Михиль Холландерз.
Сбор денег осуществляется посредством краудфандинга.
«Друзья, я обращаюсь к вам с просьбой поддержать мой новый татароязычный проект. Это будет альбом на цикл стихов «Алты көн ярату» прекрасного поэта Йолдыз Миннуллиной, а поможет мне в этом музыкант голландско-французского происхождения Михиль Холландерз», — пишет Зуля Камалова.
Общая сумма проекта составит 525 тысяч рублей, однако на начальном этапе команда надеется собрать 250 тысяч рублей. Поддержать проект можно по ссылке.
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