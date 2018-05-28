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Фестиваль «Боспорские агоны-2018» пройдет в Керчи
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Фестиваль «Боспорские агоны-2018» пройдет в Керчи 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Организованный в Керчи фестиваль «Боспорские агоны» традиционно будет разделен на пять тематических страниц. В их числе театральная, литературная, музыкальная, музейная и киностраницы. Так же в дни проведения фестиваля будут проходить творческие встречи с режиссерами и актерами театра и кино. Так, режиссер, российский журналист и телеведущий Андрей Кондрашов представит на фестивале документальный фильм «Путин», продюсер Мария Журомская — художественный фильм «Память осени», а режиссёр Александр Карпиловский представит гостям фестиваля художественный фильм «Частное пионерское 3»
Помимо презентаций, в историко-археологическом музее и картинной галерее откроются новые выставки, а для учащихся музыкальных школ участниками фестиваля будут проведены разнообразные мастер-классы.
Особыми событиями станут Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, которые уже стали визитной карточкой фестиваля «Боспорские агоны». В этом году церемонии открытия и закрытия удивят гостей масштабными тематическими постановками.
Ранее глава администрации города Керчи Сергей Бороздин рассказал НСН о прошедшем в городе Ежегодном фестивале гитарной музыки «КЕРЧЕНСКИЙ ГРИФ ON».
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