Фестиваль «Боспорские агоны-2018» пройдет в Керчи

Организованный в Керчи фестиваль «Боспорские агоны» традиционно будет разделен на пять тематических страниц. В их числе театральная, литературная, музыкальная, музейная и киностраницы. Так же в дни проведения фестиваля будут проходить творческие встречи с режиссерами и актерами театра и кино. Так, режиссер, российский журналист и телеведущий Андрей Кондрашов представит на фестивале документальный фильм «Путин», продюсер Мария Журомская — художественный фильм «Память осени», а режиссёр Александр Карпиловский представит гостям фестиваля художественный фильм «Частное пионерское 3»

Помимо презентаций, в историко-археологическом музее и картинной галерее откроются новые выставки, а для учащихся музыкальных школ участниками фестиваля будут проведены разнообразные мастер-классы.

Особыми событиями станут Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, которые уже стали визитной карточкой фестиваля «Боспорские агоны». В этом году церемонии открытия и закрытия удивят гостей масштабными тематическими постановками.