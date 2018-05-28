«ДДТ», «Алиса» и «Би-2» станут хедлайнерами фестиваля «КИНОпробы» в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая. / ТАСС /. Группы «ДДТ», «Алиса» и «Би-2» станут хедлайнерами рок-фестиваля «КИНОпробы», посвященного памяти музыканта Виктора Цоя . Фестиваль пройдет 23-24 июня в Окуловке в Новгородской области, сообщил в понедельник ТАСС генеральный продюсер фестиваля Юрий Донцов.

"У нас очень хороший состав, все выступающие артисты будут с большими сетами не менее 50 минут. А хедлайнеры будут вовсе выступать со своими полноценными концертами. Откроет фестиваль «ДДТ», в следующие дни выступят «Би-2» и «Алиса», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что «ДДТ» представит программу «История звука» длительностью более двух часов, в которую войдут лучшие песни группы. «Алиса» выступит с юбилейной программой к своему 35-летию. Хедлайнером всего фестиваля станет группа «Би-2», которая представит шоу «Горизонт событий», отметил Донцов.

По словам генерального продюсера «КИНОпроб», всего заявлено около 30 коллективов и исполнителей, среди которых Леонид Агутин Сергей Бобунец , группы Brainstorm, «25/17», Tanzwut, «Пилот», «КняZz», «Калинов Мост» и Louna, а также ряд новгородских исполнителей.

При этом Донцов напомнил, что каждый коллектив исполнит песню группы «Кино», которую основал Цой. «У нас это обязательное условие, все участники будут петь песни группы „Кино“, даже немцы. У нас есть группа Tanzwut, это друзья Rammstein, у них общая репетиционная база, они тоже готовят песню Цоя», — добавил продюсер.

Фестиваль «КИНОпробы» впервые состоялся в 2000 году в столичном комплексе «Олимпийский», он собрал лучших музыкантов страны, исполнивших песни группы «Кино». «КИНОпробы» в Окуловке первый раз состоялись в 2017 году, по данным организаторов, на них побывали около 12 тыс. гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В этом году фестиваль пройдет 23-24 июня, продюсеры рассчитывают собрать около 15 тыс. зрителей. Сам Цой в Окуловке никогда не был, но в 2015 году энтузиасты установили перед железнодорожным вокзалом города памятник музыканту.