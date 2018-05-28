15 примеров, как работает цензура на Ближнем Востоке 

Бикини и мини-юбки в западном мире вещь распространенная, чего не скажешь о Ближнем Востоке. В таких странах, как Саудовская Аравия и Иран, женщина должна соблюдать исламские традиции, согласно которым любая часть тела, кроме рук и лица, должна быть сокрыта. И как оказалось, то же касается и фотографий западных женщин, например Бритни Спирс и Мадонны.
В Северной Америке все продается в обертке сексуальности и фривольности. Поэтому, когда горячие обложки с западными дивами или обычные рекламные снимки попадают на территорию исламских стран, эти фото подвергаются цензуре. В большинстве случаев этим занимается религиозная полиция, или мутавва, а их главным инструментом становится фотошоп. И нередко цензура заходит слишком далеко.
Источник: Bored Panda
Мэрайя Кэри и очень пушистая кошка.
Шакира, альбом Oral Fixation.
Альбом Кристины Агилеры Lotus.
Альбом Nevermind группы Nirvana.
Леди Гага, альбом Do What U Want.
Альбом Кристины Агилеры Stripped.
Бритни Спирс, Oops!.. I Did It Again.
Майли Сайрус на обложке альбома Bangerz.
Мэрайя Кэри, альбом Butterfly.
Коробки с надувным матрасом также подверглись цензуре.
Альбом Леди Гаги Artpop.
Сборник лучших хитов Бритни Спирс.
Певица Тони Брэкстон на обложке альбома More Than A Woman.
Мадонна и ее альбом Hard Candy.
Дженнифер Пейдж и ее альбом… Jennifer Paige.
Жизель Бундхен в рекламной кампании H&M.
Альбом Джери Холлиуэлл Scream If You Wanna Go Faster.
Леди Гага и The Remix.
Кайли Миноуг и альбом Light Years.
Дженнифер Лопес на обложке альбома On The 6.
Мелани Би и альбом Hot.
Певица Рианна в рекламе парфюма в Кувейте.
Мэрайя Кэри, альбом Number 1′s.
Шакира с альбомом Laundry Service.
Задняя сторона альбома Тейлор Свифт Speak Now.
Глория Эстефан и альбом Abriendo Puertas.
Журнал Marie Claire в Саудовской Аравии.
Реклама бассейна.