Ещё
15 примеров, как работает цензура на Ближнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

15 примеров, как работает цензура на Ближнем Востоке 

Bigpicture.ru 28 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Бикини и мини-юбки в западном мире вещь распространенная, чего не скажешь о Ближнем Востоке. В таких странах, как Саудовская Аравия и Иран, женщина должна соблюдать исламские традиции, согласно которым любая часть тела, кроме рук и лица, должна быть сокрыта. И как оказалось, то же касается и фотографий западных женщин, например Бритни Спирс и Мадонны.
В Северной Америке все продается в обертке сексуальности и фривольности. Поэтому, когда горячие обложки с западными дивами или обычные рекламные снимки попадают на территорию исламских стран, эти фото подвергаются цензуре. В большинстве случаев этим занимается религиозная полиция, или мутавва, а их главным инструментом становится фотошоп. И нередко цензура заходит слишком далеко.
Источник: Bored Panda
Мэрайя Кэри и очень пушистая кошка.
Шакира, альбом Oral Fixation.
Альбом Кристины Агилеры Lotus.
Альбом Nevermind группы Nirvana.
Леди Гага, альбом Do What U Want.
Альбом Кристины Агилеры Stripped.
Бритни Спирс, Oops!.. I Did It Again.
Майли Сайрус на обложке альбома Bangerz.
Мэрайя Кэри, альбом Butterfly.
Коробки с надувным матрасом также подверглись цензуре.
Альбом Леди Гаги Artpop.
Сборник лучших хитов Бритни Спирс.
Певица Тони Брэкстон на обложке альбома More Than A Woman.
Мадонна и ее альбом Hard Candy.
Дженнифер Пейдж и ее альбом… Jennifer Paige.
Жизель Бундхен в рекламной кампании H&M.
Альбом Джери Холлиуэлл Scream If You Wanna Go Faster.
Леди Гага и The Remix.
Кайли Миноуг и альбом Light Years.
Дженнифер Лопес на обложке альбома On The 6.
Мелани Би и альбом Hot.
Певица Рианна в рекламе парфюма в Кувейте.
Мэрайя Кэри, альбом Number 1′s.
Шакира с альбомом Laundry Service.
Задняя сторона альбома Тейлор Свифт Speak Now.
Глория Эстефан и альбом Abriendo Puertas.
Журнал Marie Claire в Саудовской Аравии.
Реклама бассейна.
Bigpicture.ru: последние новости
«Ужасный свитер! Надо в нем сниматься»: как создавали фильмы «Брат» и «Брат 2» Три смерти Ивана Грозного: за что нападали на картину Репина и что грозит тем, кто попробует еще раз Голливуд всемогущий: актеры, сыгравшие в кино, после того как умерли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино8
Мифы, которые навязал нам кинематограф3
Крид выгнал фаворитку «Холостяка» за шаг до финала6
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
05:27
Мифы, которые навязал нам кинематограф
Кино
04:05
Самые глупые ляпы про русских в американском кино
Кино
02:57
Кто искромсал «Мимино»
Кино
08:45
Фильмы, которые критики разнесли в пух и прах
Кино
05:37
Что делает компьютерная графика с фильмами
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение