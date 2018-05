15 примеров, как работает цензура на Ближнем Востоке

Бикини и мини-юбки в западном мире вещь распространенная, чего не скажешь о Ближнем Востоке. В таких странах, как Саудовская Аравия и Иран, женщина должна соблюдать исламские традиции, согласно которым любая часть тела, кроме рук и лица, должна быть сокрыта. И как оказалось, то же касается и фотографий западных женщин, например Бритни Спирс и Мадонны.

В Северной Америке все продается в обертке сексуальности и фривольности. Поэтому, когда горячие обложки с западными дивами или обычные рекламные снимки попадают на территорию исламских стран, эти фото подвергаются цензуре. В большинстве случаев этим занимается религиозная полиция, или мутавва, а их главным инструментом становится фотошоп. И нередко цензура заходит слишком далеко.

Источник: Bored Panda

Альбом Nevermind группы Nirvana.

Альбом Кристины Агилеры Stripped.

Бритни Спирс, Oops!.. I Did It Again.

Мэрайя Кэри, альбом Butterfly.

Коробки с надувным матрасом также подверглись цензуре.

Альбом Леди Гаги Artpop.

Сборник лучших хитов Бритни Спирс.

Певица Тони Брэкстон на обложке альбома More Than A Woman.

Мадонна и ее альбом Hard Candy.

Альбом Джери Холлиуэлл Scream If You Wanna Go Faster.

Леди Гага и The Remix.

Кайли Миноуг и альбом Light Years.

Дженнифер Лопес на обложке альбома On The 6.

Мелани Би и альбом Hot.

Певица Рианна в рекламе парфюма в Кувейте.

Мэрайя Кэри, альбом Number 1′s.

Шакира с альбомом Laundry Service.

Задняя сторона альбома Тейлор Свифт Speak Now.

Реклама бассейна.