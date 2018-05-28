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Шер Ллойд родила первенца
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Шер Ллойд родила первенца 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Британская музыкальная исполнительница Шер Ллойд родила первенца. Артист в iTunes. Об этом она сообщила у себя в инстаграме. Девочку назвали Далилой-Рей, её отец, супруг певицы — Крейга Монка. «Наша маленькая девочка здесь! Мы так влюблены … Далила-Рей.. 25.05.18» — пишет Шер. Добавим, что в планах певицы порадовать фанатов новым материалом, причём, уже в этом году. Последний альбом исполнительницы «Sorry I'm Late» поступил в продажу в мае 2014 года и добрался до 21 позиции хит-парада Великобритании, снискав, преимущественно, положительные отзывы критиков. Слушайте Sorry I'm Late — Cher Lloyd на Яндекс. Музыке
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