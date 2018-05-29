Певица из Екатеринбурга выступила в шоу «Вечерний Ургант»

Лиза Монеточка исполнила песню из своего нового альбома, об этом сообщает во вторник, 29 мая, «АиФ-Урал»

Лизу Монеточку представили в шоу «Вечерний Ургант» как звезду интернета. В эфире ведущий передачи Иван Ургант рассказал про новый альбом певицы и пропиарил ее будущие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Лиза Монеточка исполнила на шоу песню «Каждый раз». Сингл вошел в альбом певицы «Раскраски для взрослых». В соцсетях девушка призналась, что очень волновалась перед выступлением. «Сегодня я пела в „Вечернем Урганте“ и очень волновалась, и, кажется, и так поврежденная психика моих слушателей получит ещё одну травму», — написала Монеточка на своей странице в «Instagram».

Подписчики, в свою очередь, поблагодарили Лизу за выступление: «Лиза, это было так круто! Спасибо тебе за такое искреннее, тёплое и живое выступление! Да, может, и волновалась, но это такой кайф, когда человек держит в руках микрофон, поёт свою песню, отдаёт всего себя музыке, и твоё волнение, оно такое классное, оно делает это таким настоящим, вот здесь и сейчас! Спасибо, что волновалась! Спасибо, что классно спела и зарядила энергией», «Было видно небольшое волнение, но, как по мне, выступила очень достойно, ты молодец».

Выпуск с участием Лизы Монеточки вышел накануне вечером. Главным героем шоу стал Юрий Стоянов

Сегодня я пела в ВУ и очень волновалась, и, кажется, и так поврежденная психика моих слушателей получит ещё одну травму! Поэтому ни в коем случае не включайте первый канал сегодня в 23:30!

Публикация от Лиза Монеточка (@monetochkaliska) 28 Май 2018 в 7:31 PDT