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Певица из Екатеринбурга выступила в шоу «Вечерний Ургант»
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Певица из Екатеринбурга выступила в шоу «Вечерний Ургант» 

АиФ Урал 5 часов назад
Фото: АиФ Урал
Лиза Монеточка исполнила песню из своего нового альбома, об этом сообщает во вторник, 29 мая, «АиФ-Урал».
Лизу Монеточку представили в шоу «Вечерний Ургант» как звезду интернета. В эфире ведущий передачи Иван Ургант рассказал про новый альбом певицы и пропиарил ее будущие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Лиза Монеточка исполнила на шоу песню «Каждый раз». Сингл вошел в альбом певицы «Раскраски для взрослых». В соцсетях девушка призналась, что очень волновалась перед выступлением. «Сегодня я пела в „Вечернем Урганте“ и очень волновалась, и, кажется, и так поврежденная психика моих слушателей получит ещё одну травму», — написала Монеточка на своей странице в «Instagram».
Подписчики, в свою очередь, поблагодарили Лизу за выступление: «Лиза, это было так круто! Спасибо тебе за такое искреннее, тёплое и живое выступление! Да, может, и волновалась, но это такой кайф, когда человек держит в руках микрофон, поёт свою песню, отдаёт всего себя музыке, и твоё волнение, оно такое классное, оно делает это таким настоящим, вот здесь и сейчас! Спасибо, что волновалась! Спасибо, что классно спела и зарядила энергией», «Было видно небольшое волнение, но, как по мне, выступила очень достойно, ты молодец».
Выпуск с участием Лизы Монеточки вышел накануне вечером. Главным героем шоу стал Юрий Стоянов.
Сегодня я пела в ВУ и очень волновалась, и, кажется, и так поврежденная психика моих слушателей получит ещё одну травму! Поэтому ни в коем случае не включайте первый канал сегодня в 23:30!
Публикация от Лиза Монеточка (@monetochkaliska) 28 Май 2018 в 7:31 PDT
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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